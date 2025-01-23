Зимняя Универсиада в Турине: казахстанцы завоевали бронзу в шорт-треке

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Команда показала время 2:44.815, которое обеспечило им третье место в напряженной борьбе

Фото: instagram.com/p/DFIzfoJIyli/?img_index=1

Казахстан завоевал бронзу в смешанной эстафете по шорт-треку на Зимней Универсиаде в Турине, сообщает Kazpravda.kz

По информации пресс-службы федерации, команда Казахстана по шорт-треку стала бронзовым призером в смешанной эстафете на дистанции 2 000 метров на Зимней Универсиаде, проходящей в Турине.

Сборную Казахстана представляли Алина Ажгалиева, Малика Ермек, Яна Хан, Валерий Клименко и Динмухамедалдияр Тажибай.

Команда показала время 2:44.815, которое обеспечило им третье место в напряженной борьбе.

Золото соревнований завоевала команда из Южной Кореи, а серебро досталось представителям Китая.

#бронза #Универсиада #шорт-трек #Турин

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