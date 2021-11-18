Происшествия
"Знал об уловках, но не ожидал, что сам попадусь" – 10 млн тенге перевел мошенникам петропавловец
Интернет-мошенничество на 10 миллионов тенге расследуют полицейские Петропавловска, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП СКО.

"Во Второй отдел полиции УП Петропавловска обратился горожанин с заявлением о мошенничестве. Ему позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили, будто кто-то оформил на его имя крупный кредит. Со слов звонившего, чтобы предотвратить дальнейшие злоупотребления, следовало "выбрать кредитный лимит". Доверившись человеку на том конце провода, потерпевший оформил кредиты на 10 миллионов тенге в разных банках. Полученные средства, по инструкции злоумышленника, он перевёл на предложенный "резервный счёт", откуда деньги тотчас исчезли", - рассказали в полиции.

"Потерпевший сообщил, что слышал об уловках преступников, но не думал, что такое может произойти с ним, — говорит начальник Второго отдела УП г. Петропавловска подполковник полиции Руслан Сыздыков. — Стоит отметить, что мошенник убедил потерпевшего, будто неизвестные лица следят за каждым его шагом, прослушивают телефон, готовы в любую минуту оформить на него новый кредит. Звонил по мессенджеру WhatsApp, уверяя, что это единственный безопасный канал связи. Приёмы психологического давления разнятся от случая к случаю, общее у них одно: преступники торопят своих жертв, уверяют, что решение необходимо принять незамедлительно, не дают времени на размышление".

Полицейские просят людей быть бдительными и помнить, что настоящие работники службы безопасности банков не могут делать подобных звонков, требовать выполнения тех или иных финансовые операций.

"Если на ваш телефон позвонили "из СБ банка", смело бросайте трубку. Достоверную информацию о состоянии своих счетов вы можете получить, лично обратившись в отделение банка", - добавили в полиции.

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