Зоопарк с дикими животными содержал глава ОПГ в Алматинской области

Общество

В АФМ рассказали о новых подробностях по делу о деятельности группировки, длительное время промышлявшей рейдерскими захватами в Алматы.

Фото: freepik.com

Агентством по финансовому мониторингу в отношении подозреваемых в рейдерстве Коспаева и его доверенных лиц зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ.

ОПГ состояла из 11 участников, где 5 уже арестованы, а 6, в том числе организатор Коспаев Елдос, объявлены в розыск.

В агентстве напомнили, что преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом.

Так, 4 марта 2019 года в Алматы Коспаев вместе со своими сообщниками вынудил владельцев ТОО «Profit Trade Ltd», вложивших в развитие бизнеса 160 млн тенге, передать 40% своей доли Имашеву - активному члену ОПГ. Отстранив прежних руководителей от управления, члены ОПГ, подделав документы, завладели оставшимися 35% доли. Компания занималась оптовой реализацией алкогольной продукции и приносила стабильный доход.

В другом случае, 30 июля 2020 года преступная группа Коспаева под угрозой жизни принудили собственника ТОО «Azovita Aktay» и ТОО «Azovita Atyray», инвестировавшего в свой бизнес свыше 400 млн тенге, безвозмездно передать им 100% долей уставного капитала предприятий.

Получив контроль над вышеуказанным компаниями, ОПГ во главе с Коспаевым, начала использовать их в преступной деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в Алматы.

Чувствуя свою безнаказанность, Коспаев и члены созданного им ОПГ продолжали захватывать прибыльные предприятия. В июле 2021 года, ОПГ силой завладели зоной отдыха на Капчагайском водохранилище, стоимостью 2 млн долларов США, принадлежащей ТОО «Kapchagai Marina Сlub».

Наряду с этим, Коспаев через своих доверенных лиц - членов ОПГ владел 75% доли в ТОО «AV-Construction», осуществляющем строительство жилого комплекса «Есентай Сити» в одном из престижнейших районов Алматы. Оставшиеся 25% принадлежали известному предпринимателю Абдыгаппарову, который ещё в 2016 году от имени ТОО приобрел участок площадью 31 га под строительство ЖК.

В целях личного обогащения Коспаев и его сообщники совершали хищение имущества ТОО путем оформления квартир и коммерческих помещений на своих родственников. Так, с октября 2018 года Коспаев и члены ОПГ Бабаев, Абижанов, Танашев, Кудряшова и другие присвоили 3 земельных участка, 20 офисных помещений и 113 квартир. В результате причинен ущерб на сумму 4,6 млрд тенге.

Коспаев во избежание возможных претензий от совладельца Абдыгаппарова, связанных с хищением имущества компании, решил завладеть его 25% долей, оформленных на мать Джунусбекова С.

Задержание и последующий арест Абдыгаппарова послужили для членов ОПГ инструментами давления на его пожилую мать Джунусбекову С., которой обещали помочь ее сыну в обмен на долю в ТОО «AV-Construction». Не выдержав натиска со стороны членов ОПГ и боясь за своего сына, Джунусбекова безвозмездно передала свою долю в компании.

В рамках расследования наложен арест на имущество ОПГ, добытое преступным путем – это 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум класса и 9 млн долларов наличными.

Кроме того, в Алматинской области Коспаев без каких-либо документов построил роскошный загородный дом с бассейном, тренажерным залом. Там же разводил породистых лошадей, содержал целый зоопарк с дикими животными – это львы, медведи и др.   

Дополнительно сообщается, что в органы внутренних дел передан материал по факту неоднократного изнасилования членами ОПГ сотрудницы этого дома в период с 2018 по 2021 годы.

Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ продолжается, добавили в АФМ.

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