Звание "Қазақстанның Еңбек Ері" присвоено писателю Мухтару Шаханову

Глава государства подписал Указ «О присвоении Шаханову М. высшей степени отличия – звания «Қазақстанның Еңбек Ері», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

О присвоении Шаханову М. высшей степени отличия – звания «Қазақстанның Еңбек Ері»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За огромный вклад в развитие казахской литературы присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Шаханову Мухтару – писателю.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 15 июня 2022 года

№ 933