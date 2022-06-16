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Звание "Қазақстанның Еңбек Ері" присвоено писателю Мухтару Шаханову
Глава государства подписал Указ «О присвоении Шаханову М. высшей степени отличия – звания «Қазақстанның Еңбек Ері», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
О присвоении Шаханову М. высшей степени отличия – звания «Қазақстанның Еңбек Ері»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За огромный вклад в развитие казахской литературы присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Шаханову Мухтару – писателю.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 15 июня 2022 года
№ 933