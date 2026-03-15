Звезды делают свой выбор

Референдум
111
Айман Аманжолова
корреспондент

Продолжается голосование на республиканском референдуме по проекту новой Конституции. Своим конституционным правом воспользовались представители творческой интеллигенции: писатели, актёры, певцы и другие деятели искусства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Среди них – общественный деятель и певец Алтынбек Коразбаев, актёр Ерлан Малаев, артист Ерболат Толеген, а также актер театра Жомарт Зейнабил.

Напомним, одной из первых выбор в пользу будущего Казахстана сделала народная артистка Казахстана Роза Рымбаева. Певица подчеркнула важность референдума и призвала граждан к активности.

«15 марта – важный день для нашей страны. Приходите и сделайте свой выбор», - отметила она.

Кроме этого, свою гражданскую позицию проявили известная актерская семья Азата Сейтметова и Данагуль Темирсултановой, актёр Тунгышбай Аль-Тарази, писатель Мурат Дюсембаев, народная артистка Казахстана Айгуль Улькенбаева, заслуженный деятель Казахстана, артист Марал Анарбек, также писатель и общественный деятель Смагул Елубаев.

По словам представителей культуры и искусства, это не просто процедура принятия закона, а решающий шаг, направленный на развитие общества, укрепление национальных ценностей и повышение ответственности государственных институтов. Деятели искусства подчеркивают, что активное участие каждого гражданина в этом процессе является важным проявлением совместного формирования будущего страны.

Также, участники проекта «JanaMen» пришли на референдум.

Основатель проекта «JanaMen» Айтым Жакупов и его участники всей командой приняли участие в голосовании по вопросу принятия новой Конституции.

«Сегодня  вся команда IBA «JanaMen», все -все кто граждане Казахстана, приехали все вместе поддержать референдум. В первую очередь, с целью, с миссией во благо нашей страны, наших детей и нашего будущего», – заявил Айтым Жакупов на своей личной странице в Instagram.

Популярное

Все
Свыше 14 тысяч казахстанцев проголосуют на референдуме за рубежом – МИД
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Глава партии Respublica проголосовал на референдуме
Геннадий Головкин проголосовал на референдуме в Таиланде
Спикер Мажилиса проголосовал на республиканском референдуме
Первые казахстанцы проголосовали на референдуме по новой Конституции
Казахстанцы принимают решение о выборе будущего страны – Ерлан Карин
На участках для голосования по всей стране фиксируются очереди - Центр общественных коммуникаций
Спикер Сената проголосовал на республиканском референдуме
Наблюдатели фонда «Ел Дауысы» первыми прибыли на участки по всей стране
ЦКР озвучила основные цифры по работе участков для голосования
«Народный вайб»: казахстанцы креативно голосуют на референдуме в регионах страны
Жители области Абай, Костанайской и Мангистауской областей голосуют на референдуме
Референдум-2026: на избирательных участках в Павлодарской области созданы все условия
Молодёжь Казахстана впервые делает свой выбор на референдуме
На всех участках области созданы все условия: председатель атырауской теркомиссии референдума
Чемпионы страны сделали свой выбор
Голосование проходит в рамках правового поля – Генпрокуратура
Аида Балаева: Наша страна – на пути построения справедливого и прогрессивного Казахстана
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Елена Рыбакина с трудом обыграла 43-ю ракетку мира на турнире в США
Аида Балаева поздравила с Международным женским днем
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Музыкальный флешмоб провели в одном из столичных ТРЦ
Токаев поздравил казахстанских женщин с 8 марта
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Председатель Мажилиса поздравил соотечественниц с 8 марта
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой Конституции
Ермек Кошербаев и Гидеон Саар обсудили эвакуацию казахстанцев из Израиля
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Группа «Иванушки International» сменила название
Стоимость нефти превысила 119 долларов за баррель
Проект новой Конституции не ломает основы государственности, а развивает и уточняет их – эксперт
Более 70% казахстанцев намерены участвовать в референдуме – результаты опроса
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

Молодежь Казахстана активно принимает участие в электоральн…
У Казахстана можно поучиться: наблюдатели МПА СНГ – об орга…
Байкеры проголосовали на референдуме в селе Алматинской обл…
Референдум имеет историческое значение: глава кыргызского Ц…

