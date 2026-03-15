Продолжается голосование на республиканском референдуме по проекту новой Конституции. Своим конституционным правом воспользовались представители творческой интеллигенции: писатели, актёры, певцы и другие деятели искусства, передает корреспондент Kazpravda.kz
Среди них – общественный деятель и певец Алтынбек Коразбаев, актёр Ерлан Малаев, артист Ерболат Толеген, а также актер театра Жомарт Зейнабил.
Напомним, одной из первых выбор в пользу будущего Казахстана сделала народная артистка Казахстана Роза Рымбаева. Певица подчеркнула важность референдума и призвала граждан к активности.
«15 марта – важный день для нашей страны. Приходите и сделайте свой выбор», - отметила она.
Кроме этого, свою гражданскую позицию проявили известная актерская семья Азата Сейтметова и Данагуль Темирсултановой, актёр Тунгышбай Аль-Тарази, писатель Мурат Дюсембаев, народная артистка Казахстана Айгуль Улькенбаева, заслуженный деятель Казахстана, артист Марал Анарбек, также писатель и общественный деятель Смагул Елубаев.
По словам представителей культуры и искусства, это не просто процедура принятия закона, а решающий шаг, направленный на развитие общества, укрепление национальных ценностей и повышение ответственности государственных институтов. Деятели искусства подчеркивают, что активное участие каждого гражданина в этом процессе является важным проявлением совместного формирования будущего страны.
Также, участники проекта «JanaMen» пришли на референдум.
Основатель проекта «JanaMen» Айтым Жакупов и его участники всей командой приняли участие в голосовании по вопросу принятия новой Конституции.
«Сегодня вся команда IBA «JanaMen», все -все кто граждане Казахстана, приехали все вместе поддержать референдум. В первую очередь, с целью, с миссией во благо нашей страны, наших детей и нашего будущего», – заявил Айтым Жакупов на своей личной странице в Instagram.