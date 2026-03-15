Продолжается голосование на республиканском референдуме по проекту новой Конституции. Своим конституционным правом воспользовались представители творческой интеллигенции: писатели, актёры, певцы и другие деятели искусства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Среди них – общественный деятель и певец Алтынбек Коразбаев, актёр Ерлан Малаев, артист Ерболат Толеген, а также актер театра Жомарт Зейнабил.

Напомним, одной из первых выбор в пользу будущего Казахстана сделала народная артистка Казахстана Роза Рымбаева. Певица подчеркнула важность референдума и призвала граждан к активности.

«15 марта – важный день для нашей страны. Приходите и сделайте свой выбор», - отметила она.

Кроме этого, свою гражданскую позицию проявили известная актерская семья Азата Сейтметова и Данагуль Темирсултановой, актёр Тунгышбай Аль-Тарази, писатель Мурат Дюсембаев, народная артистка Казахстана Айгуль Улькенбаева, заслуженный деятель Казахстана, артист Марал Анарбек, также писатель и общественный деятель Смагул Елубаев.

По словам представителей культуры и искусства, это не просто процедура принятия закона, а решающий шаг, направленный на развитие общества, укрепление национальных ценностей и повышение ответственности государственных институтов. Деятели искусства подчеркивают, что активное участие каждого гражданина в этом процессе является важным проявлением совместного формирования будущего страны.

Также, участники проекта «JanaMen» пришли на референдум.

Основатель проекта «JanaMen» Айтым Жакупов и его участники всей командой приняли участие в голосовании по вопросу принятия новой Конституции.