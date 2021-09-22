Звезды мировой журналистики выступят на "Astana Media Week - 2021"
27 и 28 сентября состоится ежегодное событие «Astana Media Week-2021». В ходе AMW-2021 члены международного медиасообщества поднимут актуальные вопросы информационной повестки. Свое участие в мероприятии подтвердили топ-менеджеры авторитетных мировых СМИ, представители государственного аппарата, известные журналисты, документалисты и блогеры Казахстана, США, Великобритании, России, Узбекистана, Кыргызстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.
Astana Media Week-2021 – это пятое ежегодное событие для наиболее жизнеспособных идей, авангардных решений, прогрессивных мнений. Место, где оспариваются и отстаиваются точки зрения людьми, которые стремятся сделать картину мира чуть яснее.
«AstanaMediaWeek. 2021-й: факты и эмоции»
Спустя чуть более полутора лет мы привыкли жить в реалиях пандемии Covid-2019, но продолжаем испытывать ее побочные эффекты во всех сферах. Она коснулась каждого из нас, и уже никого не может оставить равнодушным.
Astana Media Week-2021 продлится два дня. События AMW-2021 запланированы и на онлайн, и на офлайн-площадках. Так, в онлайн состоятся круглый стол «Документальное кино: опыт и перспективы» и конференция «Стратегия развития медиа». К обсуждениям в этих событиях подключатся спикеры из 5 стран. Экспертов, медиаменеджеров, журналистов и лидеров общественного мнения соберут круглые столы «Особенности освещения острых социальных тем» и «Будущее казахоязычных издательств».
В один из дней организаторы Astana Media Week проведут Formats Day – закрытое событие, в котором презентации проведут представители крупнейших в мире компаний-дистрибьюторов телепродукции. Участники Formats Day получат возможность стать партнерами лидирующих производителей видеоконтента.
В программе этого события будет опубликована и серия мастер-классов от ведущих специалистов в создании теле-, радиопроектов, руководителей новостных редакций, пресс-служб, блогеров. Хедлайнером в части обучающего контента выступит Радислав Гандапас - бизнес тренер, Президент Ассоциации Спикеров СНГ.
В ходе предстоящего события выступления представят: Жан Филипп Де Тендер, заместитель генерального директора/директор по СМИ ЕВС (Европейский Вещательный Союз); Вадим Такменёв, заместитель генерального продюсера АО «Телекомпания НТВ»; Андрей Писарев, директор дирекции социальных и публицистических программ; Брент Хофман, доцент в Школе журналистики, медиа, интегрированных маркетинговых коммуникаций Medill; Шахида Туляганова, военный корреспондент, продюсер, режиссер и многие другие.
Свои мастер-классы готовы представить:
- Брент Хафман, доцент Школы журналистики Медилла, писатель, режиссер документальных фильмов и телевизионных программ;
- Радислав Гандапас, автор книг и фильмов по лидерству, ораторскому искусству и личной эффективности;
- Руслан Алишев, директор РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК;
- Серик Акишев, продюсер, CEO SAFL Group;
- Аман Тасыган, автор Youtube-канала «Aman Tasygan Live».
Модераторами «Astana Media Week-2021» выступят:
- Ерлан Бекхожин, председатель правления АО «Агентство «Хабар»;
- Арманжан Байтасов, медиаменеджер, обладатель «Tan Media Group»;
- Рауан Кенжехан, журналист;
- Маржан Ельшибаева, журналист, общественный деятель;