Звонки на короткие номера экстренных служб временно не работают в Астане

Об альтернативном способе связаться со службой "103" сообщили в Минздраве, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы, в Астане по причине технических сбоев каналов связи временно не проходят звонки на короткие номера экстренных служб 101, 102, 103.

"В настоящее время национальным оператором связи практически ликвидирована аварийная ситуация и связь восстанавливается", – отметили в госоргане.

Жители столицы могут сделать вызов скорой помощи 103 через телеграмм-канал по ссылке https://t.me/ns103bot.