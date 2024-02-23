Звучание вечности

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Дина Есетова

Выдающиеся произведения Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини – Stabat Mater и Messa di Gloria – прозвучали на сцене театра «Астана Опера».

фото предоставлено "Астана Опера"

Шедевры мировой классики представили солисты – Мерей Кадырханов и Аян Толеген, артисты хора, музыканты симфонического оркестра театра и студенческая хоровая капелла КазНУИ под управлением главного хормейстера «Астана Опера», заслуженного деятеля РК Ержана Даутова.

На концерте публика погрузилась в волнующий мир величест­венной классики. Хор «Астана Опера» мастерски исполняет подобные произведения, ведь он – обладатель множества прес­тижных международных наград, в том числе золотой медали, полученной на XI Китайском международном хоровом фестивале. Недавно коллектив пополнил свою копилку высокой наградой, заняв первое место на международном конкурсе «Хайнувка», проходившем в польском городе Белостоке. Там артисты не только блестяще выступили на конкурсе, но и в рамках гастролей дали большой концерт музыки казахстанских композиторов.

Украшением концертной программы стали мелодии Stabat Mater – произведения Джузеппе Верди, которое традиционно поражает слушателей эмоциональными переживаниями автора, заставляя погружаться в атмосферу света и надежды. В нем сочетаются драматизм и духовная глубина, выраженные в гармонии и виртуозности музыкальных форм. Многие черты стиля Stabat Mater роднят его с оперным стилем Верди, а хоровое исполнение придает сочинению особую величественность.

Messa di Gloria Джакомо Пуччини – еще один шедевр, который прозвучал в программе музыкального вечера. Это редко исполняемое произведение, поэтому послушать его стремятся многие ценители высокой классики, как только видят это название в афише. По признанию самого Джакомо Пуччини, его детище специально названо не просто Messa, а именно Messa di Gloria, ввиду того, что носит скорее прославляющий, нежели богослужебный характер – именно этим объясняется его «светскость». Каждая часть сочинения, начиная от Kyrie и заканчивая Agnus Dei, звучит очень гармонично.

Стоит отметить, что впервые Messa di Gloria была исполнена 12 июля 1880 года и имела огром­ный успех у публики. Сокурс­ники композитора считали, что открыто новое направление в итальянской музыке – La musica puccinistica. Messa во многом определила дальнейший творческий почерк композитора, а некоторые ее фрагменты были потом использованы в его операх «Манон Леско», «Тоска», «Эдгар» и даже в «Мадам Баттерфляй».

– На концерте мы представили собственную интерпретацию двух знаковых произведений. Они уже были представлены на сцене театра несколько лет назад, но не в таком масштабе. Мы готовились к выступлению с августа прошлого года, потому что эти сочинения монументальные по своему объему и требовали большого внимания к нюансам исполнения. Примечательно, что наши артисты впервые выступили в обновленном составе из 250 исполнителей, – говорит Ержан Даутов.

Заведующий кафедрой дирижирования КазНУИ, руководитель студенческой хоровой каппелы Батыржан Смаков отметил, что молодые музыканты также готовились к концерту в течение нескольких месяцев. По его словам, эти сочинения по праву считаются жемчужинами в сокровищнице мировой классики.

– Сегодня наша студенческая хоровая капелла выступила наряду с прославленным хором «Астана Опера». Это для нас большая честь и своеобразная производственная практика для студентов. Они с большим энтузиазмом подготовили эту программу. Здесь наблюдается преемственность поколений и обучение, ведь на практике познаются все секреты исполнительства. Stabat Mater и Messa di Gloria – это монументальные и масштабные, стилистически сложные сочинения как по тесситуре, так и по драматизму, их нужно исполнять не камерным, а оперным звуком. Для студентов это была непростая задача, своего рода творческий вызов, но они со всем справились и выглядели на сцене очень достойно. Хор «Астана Опера» оказал начинающим коллегам мощную поддержку, – говорит Батыржан Смаков.

Величественная музыка Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини на сцене театра «Астана Опера» впечатлила зрителей и призвала задуматься о вечных ценностях.

#музыка #Астана #Астана Опера #Джузеппе Верди #Джакомо Пуччини

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