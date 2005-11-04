Конкурсы на 05.11.2005 - скачать
ПопулярноеВсе
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
Карметкомбинат модернизируется
Мудрый, добрый, человечный...
Ошибок быть не может
Сделано с добрым сердцем
Шанырак под небесно-голубым флагом
Увеличится загрузка предприятий
Поселил на поле «цифру»
В соответствии со стандартами
С уверенностью – в будущее
Ужесточен контроль качества дорожных работ
С заботой о гражданах
Исполнение поручений Президента: масштабную систему поддержки граждан выстроили в РК
Открылся новый реабилитационный центр
Три фактора конституционной реформы
Реформирование дошкольного и начального образования обсудили в правительстве
Закон Республики Казахстан
Новые объекты открыли ко Дню защиты детей
Норвежский прорыв Бибисары
Книга – источник знаний
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
Административной юстиции – пять лет
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Система не прощала веры: в чем феномен новой книги Хайдара Байзакова
Жанатас: большой трансфер инноваций
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
В Актау откроется консульство РФ
Как сделать бизнес экологичным?
Педагог с большой буквы
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Где в мире больше всего рождается детей
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]