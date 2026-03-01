Более 12 тысяч человек собрал масштабный live-концерт на востоке страны

Вчера в ТРЦ Maxi Mall города Усть-Каменогорска состоялось крупное общественное мероприятие «Жастар таңдауы - жаңа Ата Заң», сообщает Kazpravda.kz 

Фото организатора

Вечер прошёл в формате открытого диалога со зрителями и был посвящён поддержке проекта новой Конституции Казахстана и предстоящего референдума.

С первых минут в зале царила атмосфера единства и вовлечённости. Ведущие и спикеры подчёркивали важность гражданской активности и личной ответственности каждого за будущее страны. Участники активно поддерживали интерактивные блоки, аплодисментами и ответами из зала демонстрируя свою твердую позицию.

Перед собравшимися выступили председатель и члены регионального Штаб Общенациональной коалиции в поддержку Конституции. В их числе — председатель маслихата Восточно-Казахстанской области Денис Рыпаков, ректор ВКУ им.С. Аманжолова Муxтар Төлеген и молодой активист Ануар Ахметкалиев.

«Новая Конституция — это основа дальнейшего устойчивого развития государства. Поддерживая её, мы делаем выбор в пользу стабильности, справедливости и уверенного движения вперёд. Уверен, что жители региона проявят активную гражданскую позицию и проголосуют за светлое будущее», — отметил Денис Рыпаков в своём выступлении.

Музыкальную часть программы представили звезды казахстанской эстрады Еркін Нұржанов, SADRADDIN и Мирас Жүгінісов, чьи выступления стали кульминацией вечера и вызвали особый отклик у молодёжи.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия способствуют укреплению общественного диалога и создают эффективную площадку для открытого обмена мнениями.

