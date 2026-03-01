Уполномоченная по правам ребенка в Казахстана на своей странице в Facebook потрясена гибелью детей в результате вчерашних авиаударов, нанесенных ВВС Израиля и США по территории Ирана.

Фото: t.me/Janakonstituciya

Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает Kazpravda.kz

«Вчера в Иране в результате авиаудара по школе для девочек погибли десятки детей, множество получили ранения. Мы с коллегами правозащитниками глубоко потрясены этой трагедией. Школы — это «зоны мира» и нападение на образовательные учреждения является нарушением международного права», - написала она в своем посте в Facebook.

Как отметила детский омбудсмен, дети — самая уязвимая группа в любом конфликте. Они не выбирают войны, не принимают политических решений и не несут ответственности за действия взрослых. Однако именно они платят самую высокую цену. Дети не должны страдать, не должны чувствовать страх.

По ее словам, Казахстан всегда выступает за урегулирование разногласий путем переговоров во имя мира, стабильности и безопасности.

«Мы призываем международное сообщество к диалогу ради спасения детей и их будущего. Наша общая задача — вернуть детям право на спокойное и чистое небо. Мир — это право каждого ребенка», - отметила Динара Закиева.

Она выразила соболезнования семьям погибших в школе города Минаб.