МВД внедряет информационную систему «Автошкола»

Дана Аменова
специальный корреспондент

Общедоступный сервис опубликован на платформе Smart Bridge

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По правилам подготовки водителей транспортных средств предусмотрены ведение учета автошкол и регистрация учебных групп в информационной системе. Для этих целей министерством внутренних дел разработана информационная система «Автошкола», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД 

Свидетельства об окончании курсов обучения в автошколе переведены в электронный формат. Таким образом, исключены факты выдачи свидетельств в короткие сроки без прохождения обучения, а также их подделка.

«ИС «Автошкола» является государственной информационной системой, состоящей на балансе МВД. Интеграционный сервис ИС «Автошкола», опубликованный на платформе Smart Bridge, является общедоступным. В настоящее время к ИС «Автошкола» через портал Smart Bridge подключена негосударственная информационная система Avtomektep.kz, принадлежащая профессиональному объединению CarLife. Подключение реализовано в соответствии с правилами интеграции объектов информатизации «электронного правительства», – пояснили в ведомстве.

Вместе с тем в сети интернет и социальных сетях гражданам предлагается пройти ускоренные онлайн-курсы по подготовке водителей.

В этой связи в МВД напомнили, что граждане должны пройти полный курс обучения в автошколах, в том числе практические занятия для закрепления навыков управления автотранспортом, которые в онлайн-режиме получить невозможно.

