Принятие новой Конституции – не просто юридическая корректировка, а глобальная перенастройка баланса властей и усиление защиты прав граждан. О том, почему реформа носит системный характер и что она изменит для обычного казахстанца, в интервью «Казахстанской правде» рассказал депутат Сената Евгений Больгерт.

Фото: Сенат

– Евгений Андреевич, принятие новой Конституции, безусловно, – исторический этап. В чем, на ваш взгляд, главный смысл реформ для государства и общества?

– Принятие новой Конституции – это своевременный и необходимый ответ на современные вызовы. С 1995 года казахстанская государственность последовательно развивалась: от формирования устойчивой системы власти в период становления независимости к усилению представительных институтов и более сбалансированному распределению полномочий.

Я убежден, что это естественная эволюция зрелого государства. Сегодня усиливается глобальная конкуренция, нарастает геополитическая напряженность, меняются экономические и социальные модели. В таких условиях Конституция должна быть одновременно прочной и гибкой – обеспечивать устойчивость институтов и способность адаптироваться к изменениям.

Важно и то, что общество сегодня стало более требовательным к качеству государственного управления. Люди хотят видеть прозрачность решений и понятные правила. Конституция должна учитывать эти ожидания и закреплять баланс интересов личности, общества и государства.

Как специалист по конституционному праву зарубежных стран могу отметить: жизнеспособными оказываются те конституции, которые отражают реальные процессы в обществе и развиваются вместе с ним. Конституция – это не догма, а живой стратегический ориентир, отражающий приоритеты общества на конкретном этапе его развития.

Главный смысл реформы – формирование эффективной и сбалансированной системы власти, которая обеспечит устойчивость государства и укрепит доверие граждан.

– Чем нынешняя конституционная реформа принципиально отличается от предыдущих изменений Основного закона?

– Предыдущие изменения носили корректирующий характер. Нынешняя же реформа отличается системностью. И речь идет не о «косметических» поправках, а о качественном обновлении институциональной архитектуры.

Казахстан последовательно движется от модели с высокой концентрацией полномочий к более сбалансированной президентской модели с усиленной и авторитетной представительной властью. Это логичный этап развития нашей государственности. При этом мы не копируем зарубежные образцы, а учитываем национальные особенности и исторический контекст.

По сути, речь идет о более четком распределении ответственности между ветвями власти. Это делает систему понятнее для граждан и усиливает доверие к принимаемым решениям.

– Какую модель государства формирует новая Конституция?

– Формируется модель сильного, при этом институционально ограниченного Президента, влиятельного Парламента и подотчетного Правительства. Такая система обеспечивает баланс и устойчивость.

С 1995 года Конституция обеспечивала стабильность. Сегодня акцент смещается на усиление механизмов сдержек и противовесов и расширение политической ответственности перед населением. Это, безусловно, шаг к институциональной зрелости.

Такая модель позволяет избежать перекосов и делает систему управления более устойчивой. В долгосрочной перспективе это укрепляет стабильность государства.

– Какие механизмы обеспечат реализацию принципа «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство»?

– Механизмы закреплены в перераспределении полномочий, усилении парламентского контроля и повышении ответственности правительства. Формула приобретает четкое юридическое и процедурное наполнение.

Но многое, безусловно, будет зависеть от того, как эти нормы будут реализованы на практике, от ответственности всех участников политического процесса. Конституционные нормы должны работать в ежедневной практике.

– Насколько, по вашему мнению, общество сегодня готово к тем политическим изменениям, которые закладываются в документ?

– Я вижу, что общество сегодня демонстрирует высокий уровень вовлеченности. Мы видим активные обсуждения, экспертные дискуссии, участие различных социальных групп.

В ходе встреч в регионах люди задают очень конкретные вопросы: как будут защищены их права, как это повлияет на социальную сферу, на работу государственных органов? Это говорит о том, что общество воспринимает Конституцию не формально, а как документ, влияющий на повседневную жизнь.

Любая конституционная реформа успешна тогда, когда существует общественный запрос. Сегодня такой запрос очевиден – на справедливость, прозрачность и ответственность власти.

– Какие нормы новой Конституции вы считаете наиболее значимыми для защиты прав граждан?

– Ключевой ценностью Конституции остается человек, его права и свободы. Проект усиливает фундаментальный принцип: любые ограничения прав допустимы исключительно на основании закона и лишь в строго определенных случаях. Это укрепляет правовую определенность и защищает граждан от произвольного вмешательства.

Существенно усиливаются механизмы судебной защиты. Принципиальным нововведением является введение института индивидуальной конституционной жалобы. Гражданин получает право обратиться непосредственно в Конституционный суд, если считает, что примененный в отношении него закон нарушает его конституционные права и свободы. Это серьезно усиливает реальные возможности гражданина защищать свои права.

Важным шагом является и конституционное закрепление статуса Уполномоченного по правам человека. Если ранее институт омбудсмена действовал на основе закона, то теперь его статус и гарантии деятельности закреплены в Основном законе. Это усиливает его независимость и роль как посредника между гражданином и государством и подчеркивает приоритет защиты прав человека в системе государственных ценностей.

Проект сохраняет и развивает положение о том, что Республика Казахстан является социальным государством. Это означает обязанность государства обеспечивать условия для достойной жизни, поддержки семьи, защиты труда, права на образование и охрану здоровья.

Особенно важно, чтобы социальные гарантии не оставались на бумаге, а находили отражение в реальных решениях и программах, которые затрагивают жизнь людей.

С точки зрения сравнительного конституционного анализа важно не только провозгласить права, но и создать действенные механизмы их реализации. Именно наличие таких механизмов и показывает зрелость конституционной системы. В этом смысле проект Конституции делает значимый шаг вперед.

– Евгений Андреевич, что меняется для обычного казахстанца?

– Для рядового гражданина важны конкретные гарантии, которые напрямую влияют на повседневную жизнь. Важно не только провозгласить права, но и обеспечить их реальную защиту.

Проект Конституции придает более четкий и устойчивый характер обязательствам государства в социальной сфере. В Основном законе закрепляется обязанность государства обеспечивать доступность и качество медицинской помощи, включая гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Это усиливает конституционный статус права на охрану здоровья.

Более акцентированно закрепляется поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, защита интересов ребенка как приоритет государственной политики. Отдельное значение придается созданию условий для инклюзивности и равных возможностей для людей с дополнительными потребностями, что усиливает социальную ответственность государства.

Подтверждаются и получают дополнительное институциональное обеспечение трудовые права – право на безопасные условия труда, справедливое вознаграждение и социальные гарантии. Сохраняется и конкретизируется право на образование как основу личного и профессионального развития, а также право на получение квалифицированной юридической помощи.

В условиях цифровизации усиливается защита частной жизни и персональных данных. По сути, для обычного казахстанца новая Конституция означает более четко закрепленные и обеспеченные государством гарантии в сфере здравоохранения, образования, труда, социальной поддержки и защиты личных прав.

Для человека важно ощущение защищенности – понимание того, что государство выполняет свои обязательства и действует по понятным и справедливым правилам.

– Какой Казахстан, по вашему убеждению, должна сформировать новая Конституция?

– Мы должны сформировать справедливый, устойчивый и современный Казахстан с эффективными институтами и высоким уровнем доверия общества к государству. В этом контексте новая Конституция органично соотносится с концепцией Президента Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан», в основе которой – равенство перед законом, ответственность власти и неукоснительное следование принципу «Закон и Порядок».

Основной закон закрепляет стратегическое устремление страны вперед – к прогрессивному и конкурентоспособному государству, ориентированному на благополучие граждан как высшую цель государственной политики. Речь идет о развитии, основанном не только на экономическом росте, но и на социальной справедливости, укреплении институтов, поддержке человеческого потенциала и ответственности перед будущими поколениями. В конечном счете речь идет о том, чтобы каждый гражданин чувствовал себя частью единого и справедливого государства.

Ценностную основу задают положения Конституции о приоритетах государства, единстве народа и общественном согласии как фундаменте стабильности. Казахстанская модель межэтнического и межконфессионального согласия, бережное отношение к нравственным основам, историческим традициям и культурным ценностям рассматриваются не как формальные декларации, а как стратегический ресурс развития.

Конституция – фундамент нашей государственности и стратегический ориентир развития страны. Она закрепляет не только правовые нормы, но и ценностный выбор общества, задавая ориентиры справедливости, законности, единства и устойчивого развития страны на десятилетия вперед.