Об этом заместитель премьер-министра - министр культуры и информации сообщила на своей странице в Facebook, передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Дорогие друзья!

В соответствии с поручением Главы государства о создании качественного кино с высоким духовно-нравственным содержанием, сегодня стартовал ежегодный конкурс кинопроектов.

Приоритетные темы отбора опубликованы на сайте Государственного центра поддержки национального кино. В этом году предложен широкий спектр направлений: родная земля, семья, здоровый образ жизни, национальные ценности, труд, закон и порядок, природа, космос, туризм и другие актуальные темы.

Одной из важных новаций стало проведение отбора с использованием технологий искусственного интеллекта. Это позволит повысить прозрачность процедуры и обеспечить дополнительную объективность принимаемых решений.

Согласно правилам, на первом этапе принимаются только сценарии и сценарные планы. На втором этапе проверяется полнота и соответствие представленного пакета документов.

Далее этап открытой защиты и питчинга пройдет в формате онлайн-трансляции.

Особо отмечу, что по итогам конкурсов, проведённых на принципах открытости и справедливости, 70 процентов проектов, получивших государственную поддержку, составляют работы молодых режиссеров.