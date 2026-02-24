Его мать в прошлом выступала в составе сборной Узбекистана

Фото: instagram.com/ilia_quadg0d_malinin/

Американский фигурист Илья Малинин, вошедший в историю как первый исполнитель четверного акселя, выразил желание посетить Казахстан, сообщает Kazpravda.kz

Поводом для такого интереса стал триумф его близкого друга, казахстанца Михаила Шайдорова, который завоевал историческое «золото» на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Илья Малинин отметил, что давно следит за развитием казахстанской школы фигурного катания и слышал много положительных отзывов о стране.

«Я бы хотел посетить Казахстан, слышал много хорошего об этой стране. Было бы интересно поехать туда вместе с Шайдоровым или другими казахстанскими спортсменами. Думаю, это было бы самое замечательное путешествие», – сказал он в интервью телеканалу Jibek Joly.

Стоит отметить, что культура региона близка американскому фигуристу: его мать в прошлом представляли Узбекистан, а сам Илья свободно владеет русским языком. Визит спортивной звезды может дать мощный импульс развитию зимних видов спорта в Казахстане.