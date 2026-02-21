Национальная команда заняла второе место в общекомандном зачёте
В Софии завершился международный турнир по таеквондо (WT) Bulgaria Open 2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры Минтуризма
В престижных соревнованиях категории G-2 среди взрослых приняли участие 645 спортсменов из 56 стран, которые определили сильнейших на первом значимом старте нового сезона.
Сборная Казахстана показала высокий результат, завоевав в общей сложности 5 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей. Благодаря этому национальная команда заняла второе место в общекомандном зачёте среди взрослых.
🥇 Еркебулан Енсегенов (-54 кг)
🥇 Жавохирхон Исламов (-58 кг)
🥇 Эльдар Биримбай (-74 кг)
🥇 Батырхан Толеугали (-80 кг)
🥇 Тогжан Казнабек (-57 кг)
🥈 Бейбарыс Каблан (+87 кг)
🥉 Айдана Кумартаева (-46 кг)
🥉 Нодира Ахмедова (-49 кг)
🥉 Жазира Исина (-57 кг)
🥉 Батырхан Кусетов (-80 кг)
🥉 Жанель Султангалиева (-46 кг)
Лучшей в медальном зачета стала сборная России, а тройку замкнула команда Иордании.