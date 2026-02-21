Иллюстративное фото: НОК

В Софии завершился международный турнир по таеквондо (WT) Bulgaria Open 2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры Минтуризма

В престижных соревнованиях категории G-2 среди взрослых приняли участие 645 спортсменов из 56 стран, которые определили сильнейших на первом значимом старте нового сезона.

Сборная Казахстана показала высокий результат, завоевав в общей сложности 5 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей. Благодаря этому национальная команда заняла второе место в общекомандном зачёте среди взрослых.

🥇 Еркебулан Енсегенов (-54 кг)

🥇 Жавохирхон Исламов (-58 кг)

🥇 Эльдар Биримбай (-74 кг)

🥇 Батырхан Толеугали (-80 кг)

🥇 Тогжан Казнабек (-57 кг)

🥈 Бейбарыс Каблан (+87 кг)

🥉 Айдана Кумартаева (-46 кг)

🥉 Нодира Ахмедова (-49 кг)

🥉 Жазира Исина (-57 кг)

🥉 Батырхан Кусетов (-80 кг)

🥉 Жанель Султангалиева (-46 кг)

Лучшей в медальном зачета стала сборная России, а тройку замкнула команда Иордании.