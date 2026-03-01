Токаев направил послания главам арабских стран

Президент
113

Об этом сообщил советник — пресс-секретарь Президента Казахстана Айбек Смадияров, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев направил личные послания главам ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта с выражением искренней поддержки и солидарности с народами указанных стран в этот трудный момент тяжелейших испытаний. 

Глава государства решительно осудил все военные акции, направленные на подрыв суверенитета и безопасности дружественных и братских для Казахстана государств.

– Наша страна неизменно выступает за решение всех сложных международных проблем и вооруженных конфликтов только дипломатическими средствами, – говорится в посланиях казахского лидера.

Президент также заявил, что Казахстан готов оказать любую посильную помощь братским арабским странам и надеется на продолжение постоянных рабочих контактов с их высшими руководителями.

#Токаев #поддержка #арабские страны

