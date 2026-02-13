фото из архива Ержана Исакулова

Предыстория издания

Этот трактат выдающегося персидского государственного деятеля, ученого-энциклопедиста Рашид ад-дина (1247–1318) признан мировым научным сообществом «энциклопедией средневековья» и считается единственным полным историческим источником об империи Чингисхана.

– Труд «Жамиг ат-тауарих» представляет особую ценность для нашей страны, так как в нем приведены неопровержимые доказательства того, что Чингисхан и его сыновья родились и были похоронены на нынешней казахской земле, – говорит инициатор издания Ержан Исакулов. – Она адресована англоязычной аудитории как в Казахстане, так и за рубежом. Надеюсь, издание не останется без внимания и участников международного симпозиума, посвященного истории Золотой Орды, и международной конференции «Большой Алтай – прародина тюрков», о проведении которых говорил Глава государства в своем выступлении на курултае в Кызылорде.

Напомним, что трактат был написан по заданию и под контро­лем Газан-хана, прямого потомка Чингисхана, ильхана Ирана, а также амира Болата из рода дурбен, знатока истории тюрков и Чингисхана. Под руководством Рашид ад-дина работали персидские историки, двое китайских ученых, буддийский и католичес­кий монахи, использовавшие, в свою очередь, как изустную информацию, так и письменные манускрипты, в том числе написанную при жизни Чингисхана летопись «Алтан дафтар». «Жамиг ат-тауарих» условно имеет две части. Первая – это история монголов и основанных ими государств, вторая – это попытка описать всемирную историю нескольких веков.

Отдельные части и главы книги перевели в XIX веке на французский, английский, русский и другие языки. Полный перевод книги в трех томах на русский язык был осуществлен в

1936–1960 годах Институтом востоковедения Академии наук СССР.

Надо сказать, что сегодня в Казахстане у трактата «Жамиг ат-тауарих» есть и своя история, и свой популяризатор – доктор политических наук Ержан Исакулов, который более 15 лет занимается исследованием древней истории казахского народа.

В 2008 году он привез из Ирана копию книги Рашид ад-дина на персидском языке (Тегеран, 1994). Она была переведена на казахский язык в Международной тюркской академии в Астане уникальным специалистом по арабскому, персидскому и шагатайскому языкам Зарипбаем Оразбаем.

В 2018-м книга была опубликована в издательстве «Фолиант» под общей редакцией академика Национальной академии наук РК Дархана Кыдырали. В нее был включен оригинал текста (факсимиле подлинника), в связи с чем она вышла в пяти томах. С этим изданием можно ознакомиться на сайте Национальной библиотеки РК.

В 2024-м в Астане вышел двухтомник на русском языке. В редакционную коллегию вошли известные отечественные ученые М. Жолдасбеков, М. Абусеитова, Г. Есим, С. Негимов, С. Абдрахманов, У. Калижан, Д. Кыдырали, Д. Камзабекулы, С. Акымбеков, К. Конкабаев. Главный редактор – З. Оразбай, руководитель проекта – Ж. Кулекеев. Это издание представляет собой новую версию перевода на русский язык книги «Жамиг ат-тауарих» с дополнения­ми и комментариями Ержана Исакулова, который, основываясь на документальных материалах, старинных картах, средневековых источниках, попытался восстановить подлинную историю тюркских племен, Чингисхана и его империи и исправить ошибки, допущенные переводчиками и учеными в прошлом веке.

Добавим, что в 2020–2022 годах Ержан Исакулов в соавторстве с Зарипбаем Оразбаем написал книги «Шыңғыз хан» на казахском языке и «Шынгыз хан» на русском языке. А для широкого читателя на русском и английском языках издана «Краткая история Шынгыз-хана». Неоднократно статьи Ержана Исакулова печатались в «Казахстанской правде», неизменно вызывая активный читательский интерес. Сегодня с электронными версиями указанных книг можно ознакомиться на сайте bekasyl.kz.

Сложности перевода

В мировой историографии о Чингисхане чаще всего говорят как об основателе и первом правителе Монгольской империи, объединившем монгольские и тюркские племена Великой степи.

– В ходе чтения книги Рашид ад-дина у меня возникло много вопросов, – вспоминает Ержан Исакулов. – Например, практичес­ки все входившие на раннем этапе в состав империи Чинсгисхана народы были тюркоязычными, многие из них в настоящее время составляют казахскую нацию. А если предки Чингисхана, он сам и его внуки действительно были монголами, то на каком языке они говорили с тюрками, со свои­ми женами, которые сплошь были выходцами из тюркских племен – коныратов, найманов, кереев, меркитов, ойратов и так далее? И почему они, в отличие от монголов, поклонялись Небу (Тенгри)?..

В прежние века на просторах Великой степи передовые люди нашего народа читали книгу Рашид ад-дина в подлиннике, в народе знали историю предков из шежире и от мудрецов, передавали ее из уст в уста. Шакарим Кудайбердиулы, Магжан Жумабаев и другие поэты писали стихи о Турке – прародителе всех тюрков, Туркестане – общей прародине, Чингисхане – сыне Великой степи. Но в XX веке в силу объективных и субъективных причин, в том числе из-за прямого запрета «на приукрашивание Золотой Орды, популяризацию ханско-феодального эпоса об Идегее», начались борьба с пантюркизмом, репрессии, массовое уничтожение старинных книг. Историческая память казахского народа подверглась серьезным испытаниям и значительно трансформировалась, – говорит Ержан Бекбауович.

Исследователь считает: чтобы узнать, кем на самом деле по проис­хождению является Чингисхан, надо прочитать книгу Рашид ад-дина «Жамиг ат-тауа­рих», при этом уделив особое внимание ее переводу.

Дело в том, что книга Рашид ад-дина написана семь столетий назад на персидском языке. Переводить ее начали только XVII–XX веках, когда в разных частях земли имелось всего семь рукописных копий, созданных разными людьми без учета особенностей написания тюркских слов через буквы на фарси. К тому же за прошедшее время многократно подвергались изменениям названия земель, гор, рек и озер, где проживали тюркские и мугулские племена.

Следует отметить огромную работу, проделанную издателями по собиранию, распознаванию, сопоставлению, изучению сотен исторических и лингвис­тических деталей. Много полезных дополнительных сведений указано в Приложении. Кроме того, в данном издании «Жамиг ат-тауарих» на английском языке размещены старинные карты (из разных архивных источников), на которых обозначены топонимы и гидронимы, упоминаемые у Рашид ад-дина. Такой иллюстративный материал, несомненно, делает весьма сложный текст более читабельным, наглядным, доказательным и понятным.

– Ошибки из-за неправильной транскрипции, неточности, допущенные при переводе на разные языки, привели к искажению истории тюркских народов и био­графии Чингисхана. Так, местом его проживания была указана территория нынешней Монголии, а все мугулские племена названы монголами или татарами. Хотя в оригинале книги слово «монгол» не встречается вовсе, – отмечает Ержан Исакулов.

В «Жамиг ат-тауарих» (и в «Зафар-наме» Шараф ад-дина Йазди) о происхождении мугулской ветви тюрков написано так: Мугул и Татар – близнецы, родословная которых восходит к Турку, сыну Яфеса и внуку пророка Ноя. Их именами позже стали называть мугулские и татарские племена. Но они являются лишь ответвлениями тюрков, основы их языков одинаковы.

Ержан Исакулов отмечает, что о принадлежности Чингисхана и его предков к мугулской (могулской) ветви тюрков, имевшихся неточностях в названии племен, именах собственных и топонимах писал, в частности, Франсуа Пети де ла Круа (1622–1695) – автор книги на французском языке «История Чингисхана Великого, Первого императора древних моголов и татар». В ее предисловии сказано, что «большая часть европейских авторов, опубликовавших переводы восточных книг, исказили и писали имена собственные, названия племен и земель, гор и рек по своему усмотрению, что их едва можно узнать…»

Об искажениях при переводе труда Рашид ад-дина писал и редактор академического издания «Джами′ ат-таварих» на русском языке (Москва, 1952) И. П. Петрушевский: «Дело в том, что самая старая рукопись (Ташкентская), восходящая, по-видимому, к началу XIV века, т. е. ко времени автора, и взятая за основу, ...передает текст только одной арабской азбукой без добавления четырех дополнительных букв, принятых в персидской и таджикской письменности. Поэтому всюду, где надо читать Ч, это начертание в рукописи заменено буквами ДЖ; звонкий Г везде передан арабским мягким К; П заменено на Б или Ф; Ж передается через З… Поэтому при столь несовершенной азбуке, как арабская, транскрипция монгольских, тюркских, китайских и других имен, слов и терминов оказалась весьма неточной».

Ержан Исакулов обращает внимание и на то, что в этом же издании переводчики АН СССР, говоря о тюркских племенах, называют их «монголами» и тут же дают вариант этнонима – «мугул». Говоря о топониме «Монголия», приводят его варианты «Мугилистан, Могулистан». Несмотря на это, в самом тексте книги в основном пишут «монгол» и «Монголия».

– В эпоху Чингисхана и до него территория проживания мугулских племен от Алтая до Баргузинской степи на востоке Байкала называлась Мугулистаном. Они жили в непосредственном соседстве с другими тюркскими племенами, а языком общения был тюркский. На картах Филиппе Буаше и Гийома Делилья, изданных в 1706 и 1722 годах в Лондоне, четко обозначены земли древнего Мугулистана, ареалы проживания основных мугулских и тюркских племен, описанных в книге «Жамиг ат-тауарих», – говорит Ержан Исакулов. – Но в результате ряда лингвистических парадоксов и несовершенства перевода Чингисхан и его предки, которые принадлежат к мугулской ветви тюрков, превратились в «монголов» и оказались на территории нынешней Монголии.

Выводы исследователя

Многолетние изыскания Ержана Исакулова и его единомышленников в архивах и библиотеках, анализ полученных данных позволяют сделать несколько интересных выводов.

Так, предполагается, что шестнадцатый предок Чингисхана по имени Борте шина во главе нескольких родов в VII веке из Мугулистана переехал на Южный Алтай и обосновался в долинах гор Бурхан Калдун вдоль рек Унан (Бухтарма), Тугла (Курчум) и Килуран (Черный Иртыш), расположенных на территории современного Восточного

Казахстана.

Ставки всех царствовавших предков Чингисхана находились в Бурхан Калдуне в Долине царей (в районе Берельских курганов в Катон-Карагайском районе ВКО).

Чингисхан родился в устье реки Бухтарма и принадлежит племени ашина мугулской ветви тюрков. Его первая жена Борте из рода конырат, она мать четырех старших сыновей – Жошы, Шагатая, Угетая и Толе, которые были столпами империи Чингисхана.

Ставка Чингисхана располагалась в долине Каракурум на правом берегу Иртыша. Все уалаяты и улусы, находившиеся в пределах реки Иртыш и Алтайских гор, летние и зимние кочевья тех окрестностей Чингисхан пожаловал в управление Жошы-хану. Ставка Шагатая сперва находилась в Алмалыке на правом берегу реки Или, затем – в Бесбалыке (территория СУАР КНР). Для журта Шагатая были отданы земли между журтами рода найман на Алтае до берегов Жейхуна (Амударьи).

Ставка Угетая была в регионах рек Емел и Кобык, истоки которых начинаются в горах Тарбагатай в нынешней области Абай. Толе, будучи младшим сыном, все время находился в ставке отца. Все журты Чингисхана, его ставка, казна, амиры, нукеры и войска, а также уалаят Хитай были под его управлением.

Чингисхан умер в августе 1227 года во время похода в Тангут и похоронен в Гурук бузруке (Великом корыке) в Бурхан Калдуне. Там же похоронены Толе-хан (умер в 1232 году), его сыновья Монке-каган, Кубылай-каган и царевичи из его потомков. Великий корык предположительно находится недалеко от Берельского кургана (ВКО).

Жошы-хан умер в феврале 1227 года, на семь месяцев раньше, чем его отец, и похоронен на территории нынешней облас­ти Улытау. Его сын, основатель Золотой Орды Бату-хан, мог родиться на берегу Иртыша в урочище Баты, в районе нынешней паромной переправы, соединяю­щей Кокпектинский район с Курчумским районом ВКО.

Ержан Исакулов утверждает, что на одной их старинных карт указано местоположение могилы Шагатай-хана (умер в 1242-м) – на правом берегу реки Шилик (нынешняя Алматинская область). Курган, где похоронен Угетай-каган (умер также в 1242-м), расположен в горах ВКО. Его сын Куйик-каган похоронен в районе своей ставки на Емеле – на территории нынешней области Абай. Кайду-хан, внук Угетай-кагана, и несколько царевичей похоронены в Жамбылской области…

– Таким образом, предки Чингисхана, он сам и его сыновья родились и проживали на казахской земле, – уверен исследователь казахской истории Ержан Исакулов. – И мы должны знать свою подлинную историю. Для этого новые данные о Чингисхане должны найти отражение в третьем томе готовящегося к изданию семитомника академической истории Казахстана.

…Ержан Исакулов проделал огромную работу, которая заслуживает отклика научного сообщества. К обсуждению могут подключиться профессиональные историки, культурологи, лингвисты не только в Казахстане, но и – благодаря новому изданию «Жамиг ат-тауарих» на английском языке – за рубежом. И, конечно, обычные читатели, которые знают, что разгадывать загадки истории – увлекательнейшее занятие.