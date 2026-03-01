Как отмечает Глава государства, конституционализм никогда не будет аморфной сферой. Он тесно сопряжен с процессом законотворчества, а потому должен постоянно находиться в фокусе внимания квалифицированного юридического сообщества.

Фото: t.me/Janakonstituciya

Нет ни одного государства в современном мире, которое не вносило бы изменений в Конституцию. В XXI веке новые конституции были приняты в 45 из 201 страны мира, из них в 26 – в предыдущем десятилетии (с 2010 по 2019 год). При этом основные законы в США, Норвегии, Бельгии, Аргентине, Канаде и Люксембурге имеют более чем полуторавековую историю, конституции 44 государств действуют более полувека.

Как отмечает Венецианская комиссия Совета Европы, все конституции, достигшие «зрелого» возраста, отражают интересы не современных, а прежних поколений, предоставляя возможность «отцам-основателям» диктовать ответы на политические проблемы и вызовы современности. И в этом – суть вопроса.

Политические и экономические реформы, колоссальная сила и потенциал нашего народа, масштабные инвестиции в образование, науку и культуру – все это в совокупности проложило путь к переменам в нашей стране. При этом нужно помнить, что за государством остаются ключевые обязанности – обеспечение безопасности, стабильности, правопорядка, защита уязвимых слоев населения. Но именно гражданское общество должно инициировать перемены. Такое партнерство возможно только на основе доверия. Именно оно становится политическим капиталом.

Конфуций писал: «В государстве должно быть достаточно пищи, оружия и доверия к правителям. Если чем-то и можно пожертвовать, то только не доверием – без него государство не устоит».

Политическим кредо Касым-Жомарта Токаева с первых дней его президентства было и остается укрепление доверия, создание концептов и общественных институтов, способствующих развитию республики. «Слышащее государство», Справедливый Казахстан, Национальный курултай... В Послании 2022 года Касым-Жомарт Токаев сказал: «Наши предки всегда обсуждали и принимали судьбоносные решения всенародно. Свидетельством этого являются великие собрания в Улытау, Ордабасы, Култобе. Мы должны возродить эту демократическую традицию Великой степи, заложившую основы общенационального единства».

В Послании 2025 года Глава государства выступил с инициативой о реформировании Парламента. С этой целью была сформирована рабочая группа, которая активно включилась в процесс, задействовав потенциал общественного обсуждения на платформах e-Otinish и eGov через специальный раздел «Парламентская реформа».

С октября прошлого года зарегистрировано огромное множество предложений от граждан, представителей экспертного сообщества и общественных объединений. 1 600 предложений по пересмотру положений Конституции поступило от политических партий и общественных объединений. Все это привело к решению о проведении конституционной реформы и создании представительной Конституционной комиссии в составе 130 человек, на которую была возложена работа, имеющая важнейшее значение для будущего страны.

Прямая трансляция заседаний, специальный telegram-канал, публичные комментарии членов Конституционной комиссии по всем предлагаемым изменениям приблизили граждан к пониманию масштабности политической реформы. Изменения коснулись 84% текста действующей Конституции, затронуты все разделы – от преамбулы и основ конституционного строя до механизмов правосудия, государственного управления и участия граждан.

В результате все предложения были объединены в проекте Конституции, в котором общественное согласие, политическая стабильность, экономическое развитие на благо народа, патриотизм остаются непреложными ценностями государства.

Международный опыт и законотворческая практика государств мира говорят о широком усмотрении национального законодателя в регламентации соответствующих процедур, которые в первую очередь должны опираться на волю народа. Подходы к проведению национальных конституционных реформ не имеют сегодня согласованных стандартов, но, согласно мнению Венецианской комиссии Совета Европы, сводятся к тому, что всем конституционным системам желательно иметь достаточно гибкие правила внесения поправок, чтобы приспосабливаться к фундаментальным изменениям в государстве и обществе.

Вместе с тем правила относительно фундаментальных ценностей должны быть достаточно жесткими, чтобы обеспечить требование конституционной законности, и направлены на обеспечение широкого консенсуса по легитимности Конституции, а через нее – всей политической системы.

Базой стабильной легитимности конституционного строя выступает существующая возможность легально вносить в Основной закон изменения, обусловленные меняющейся ситуацией. Один из важнейших законов нашего государства – Конституционный закон «О республиканском референдуме» от 2 ноябpя 1995 года гласит: «Республиканский референдум – всенародное голосование по проектам Конституции, конституционных законов, законов и решений по иным наиболее важным вопросам государственной жизни Республики Казахстан».

Принятие проекта Конституции путем всенародного референдума – фундаментальное право народа на участие в вопросах управления делами государства, когда воля граждан становится главным условием принятия Основного закона страны.