Глава государства внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке
Об этом сообщил советник – пресс-секретарь Президента Айбек Смадияров, передает Kazpravda.kz
В этой связи Касым-Жомарт Токаев направил послание Королю Иордании Абдалле II, выразив поддержку и солидарность братскому народу Иордании в нынешний непростой период.
Президент призвал воздержаться от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации, и вновь подчеркнул, что любые международные конфликты должны решаться исключительно дипломатическими средствами.