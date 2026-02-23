Начало Великого поста: календарь питания и ключевые даты

Дана Аменова
Верующим предстоит соблюдать ограничения на протяжении 48 дней

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня, 23 февраля, у православных христиан начинается Великий пост  самый долгий и строгий в церковном календаре. Он продлится 7 недель и завершится 12 апреля праздником светлой Пасхи, сообщает Kazpravda.kz

Великий пост в 2026 году длится 48 дней. Этот период делится на Четыредесятницу (первые 40 дней) и Страстную седмицу (последняя неделя перед Пасхой).

Главная цель поста  не просто ограничение в еде, а духовная подготовка, время для молитвы, покаяния и добрых дел.

Самыми строгими считаются первая и последняя недели поста. По церковному уставу в это время предполагается сухоядение, однако для мирян правила могут быть мягче.

Рыба разрешена всего дважды: в Вербное воскресенье (5 апреля) и на Благовещение (7 апреля). Икра допускается в Лазареву субботу (4 апреля).

Священнослужители подчеркивают, что «пост  в теле, а не в тарелке». Важнее всего в это время  сохранять мир в душе, избегать ссор и проявлять милосердие.

Напомним, ранее в ДУМК представили официальное расписание, включая время наступления Қадыр түні и праздника Ораза айт для жителей всех регионов РК. В 2026 году священный месяц Рамадан (Рамазан) начнётся 19 февраля и продлится до 19 марта включительно. Ораза будет короче обычного – всего 30 дней. Ночь с 16 на 17 марта – священная ночь предопределения Лайлатуль аль-Кадр (Қадыр түні). Ораза айт начнётся 20 марта.

 

