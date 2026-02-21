Экспертную конференцию «Новая Конституция: новая архитектура доверия и развития» провели в Астане Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК и Институт общественной политики партии «Amanat». Мероприятие, нацеленное на обстоятельное обсуждение и глубокий анализ конституционной реформы, собрало широкий пул экспертов – от руководителей госорганов и депутатов Парламента до представителей академического сообщества и гражданского сектора.

Выступая на открытии конференции, Государственный советник Ерлан Карин напомнил о том, как готовился проект новой Конституции. Разработка документа в открытом формате и его широкое общественное обсуждение символизируют начало нового исторического этапа, отметил он.

– Новая Конституция – не просто высший юридический документ, а своего рода общественный договор. В этом смысле проект более четко отражает нашу идентичность и сложившийся естественным образом общественный консенсус по ряду базовых вопросов, – акцентировал Госсоветник.

Ныне действующая Конституция была принята три десятилетия назад и носит на себе отпечаток того периода. Но за прошедшие годы государство сильно изменилось, равно как и запросы общества, и новая редакция отражает эти изменения. В частности, по словам Ерлана Карина, как показывают опросы, у граждан большую поддержку вызывает тот факт, что в проекте нового Основного закона впервые закрепляются вопросы защиты окружающей среды, бережного отношения к природе. А это значит – экологическое мышление уже закрепилось в общественном сознании в качестве базовой ценности.

Знаковыми можно назвать также включенные в проект новой Конституции новеллы, усиливающие защиту традиционных ценностей, права женщин и детей, более четко выражающие светский характер государства и закрепляющие светскость сис­темы образования. При этом сохраняются нормы, гарантирующие каждому гражданину свободу совести и самовыражения. Таким образом, как отметил Госсоветник, сохраняется и укрепляется плюрализм: люди могут придерживаться разных взглядов, но в едином общественном и правовом пространстве.

– Самое главное, новая Конституция отвечает на вопрос: куда мы идем, какое государство в будущем собираемся строить? Впервые наука, образование, инновации признаются стратеги­ческой основой развития государства. Тем самым Казахстан себя в будущем видит технологически развитой страной. Таким образом новая Конституция определяет новые приоритеты и задает новый вектор развития страны, – подчеркнул Ерлан Карин.

Рабочая часть конференции состояла из трех тематических панельных сессий. Первая была посвящена вопросам политической трансформации, перераспределения полномочий между ветвями власти, усилению координации и управляемости институтов власти.

Открывая обсуждение, директор КИСИ Жандос Шаймарданов отметил, что политическая модель, предложенная в новой редакции Конституции, ориентирована на институциональную зрелость – усиление роли представительных органов, развитие партийной ответственности, укрепление механизмов согласования и повышение качества принимаемых решений. Как модератор сессии, он предложил спикерам порассуждать о ключевых новеллах Основного закона.

Политолог и член Конституционной комиссии Марат ­Шибутов представил подробный сравнительный анализ Конституций нашей страны и отметил, что выносимый на референдум проект нового Основного закона качественно отличается от них тем, что запускает политическую трансформацию в Казахстане.

Министр юстиции Ерлан ­Сарсембаев прокомментировал вопрос о соотношении национального и международного права в проекте новой Конституции.

– Хотелось бы обратить внимание на следующий постулат: Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики Казахстан, – сказал Ерлан Сарсембаев. – Этот тезис для нас является отправным и основополагающим. Что касается международных договорных обязательств Казахстана, то они остаются для нас обязательными и неизменными.

Депутат Мажилиса Парламен­та Айдос Сарым, отметил, что переформатирование парламент­ской системы создает дополнительные возможности для усиления политической конкуренции и, соответственно, развития партийного поля.

Проректор ЕНУ Индира ­Рыстина, рассуждая о том, как изменится работа партий в условиях пропорциональной сис­темы, отметила, что создание Курултая и прописанные механизмы его функционирования будут усиливать роль полити­ческих партий. Все большее значение будет иметь то, как работают политические объединения не только во время выборов, но и в период между ними.

– Если при смешанной модели партии могли опираться на авторитет отдельных кандидатов в одномандатных округах, то при пропорциональной сис­теме единственным каналом формирования законодательной власти становится сама партия. Это означает переход от персоналистской модели политики к программно-партийной. Особое значение приобретает региональный уровень, – отметила она.

Вторая панельная дискуссия была посвящена формированию новых механизмов общественного участия и конституционного контроля, а также усилению подотчетности органов государственной власти. Модератором выступил исполнительный сек­ретарь партии «Amanat» Даулет Карибек.

На этой сессии спикеры больше всего внимания уделили новому институту Қазақстан халық кеңесі – Народному ­совету ­Казахстана.

Так, депутат Мажилиса Ерлан Саиров обратил внимание, что институты Курултая и Қазақстан халық кеңесі становятся демократическими инструментами обеспечения политической устойчивости и строительства Справедливого Казахстана.

Директор Института философии, политологии и религио­ведения КН МНВО РК Айгуль Садвокасова остановилась на роли Қазақстан халық кеңесі как органа, вбирающего в себя исторический и институциональный опыт нескольких общественных площадок: Ассамблеи народа ­Казахстана, Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также Национального курултая.

– Потенциал Народного совета заключается в объединении общественного диалога, эксперт­ного обсуждения и регионального представительства в рамках единой институциональной конструкции, способной обеспечить более системное выражение интересов граждан и укрепление общественного доверия, – подчеркнула Айгуль Садвокасова.

Председатель Правления ­КазГЮУ им. М. С. Нарикбаева Талгат Нарикбаев со своей стороны констатировал, что Қазақстан халық кеңесі, объединяющий несколько консультационных органов, означает переход к более широкой общественной консолидации – объединению всего гражданского общества вокруг общих ценностей и целей развития.

Директор Института законодательства и правовой информации МЮ РК Индира ­Аубакирова подчеркнула необходимость повышения «конституционной культуры» в регионах. Член Общественной палаты при Мажилисе Парламента Ерлан ­Смайлов в свою очередь подчеркнул, что можно только приветствовать создание Қазақстан халық кеңесі, который будет состоять из представителей разных сфер и регио­нов, иметь конституционный статус и обладать правом не только давать консультации, но и участвовать в законотвор­ческом процессе.

Третья сессия была посвящена системному закреплению прав и свобод человека в новой редакции Конституции, усилению процессуальных гарантий и развитию правозащитных институтов. Как отметила модератор сессии директор Института общественной политики партии «Amanat» Мадина Нургалиева, проект нового Основного закона задает человекоцентричную логику развития государства.

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев подчерк­нул принципиальное значение закрепления правозащитных стандартов на конституционном уровне.

– Мы внедряем концепт прио­ритета прав человека. Что это означает? Если произойдет, допустим, конфликт норм, связанных с правами человека и других отраслевых норм, то будет включаться презумпция принципа приоритета. То есть будет отдаваться приоритет нормам, регулирующим права человека, – отметил омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева в свою очередь сделала акцент на усилении защиты персональных данных детей в условиях цифровой трансформации. Президент Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Карлыгаш Джаманкулова также высказалась о цифровых вызовах и правозащитном потенциале проекта новой Конституции.

Экспертная платформа продемонстрировала высокий уровень профессиональной дискуссии и широкую вовлеченность эксперт­ного сообщества в обсуждение проекта новой Конституции.