Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев выразил серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта в регионе, заявив о твердой поддержке и солидарности Эмиру и братскому народу Катара в этот сложный период.



Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил за неизменную поддержку Казахстана, и подтвердил стремление его страны к всемерному укреплению казахско-катарских многогранных отношений в духе дружбы и стратегического партнерства.



Президент Казахстана пожелал Эмиру Катара дальнейших успехов в его высокой государственной деятельности, а братскому народу Катара – мира и процветания в священный месяц Рамазан.