Фото: BAQ.KZ

В преддверии республиканского референдума эту инициативу поддерживают лидеры общественного мнения разных поколений. Казахстанские спортсмены, защищающие честь страны на международной арене, а также представители культуры и искусства не остаются в стороне от этого исторического периода и призывают граждан проявить активную позицию, ссобщает Kazpravda.kz со ссылкой на BAQ.KZ

По их словам, предстоящее политическое событие — это не просто процедура голосования, а важный выбор, налагающий ответственность за будущее страны.

Народный артист Казахстана Тунгышбай аль-Тарази также остановился на историческом значении референдума. По его словам, это событие напрямую влияет на будущее государственности.

«15 марта в стране ожидается великое событие. Оно имеет особое значение для нашей государственности. Мы примем новую Конституцию. Народ высказывает свое мнение по каждой статье Основного закона», — сказал он.

По его словам, мнение граждан учитывается.

«Со многими вопросами я согласен, и большинство из них принимаются членами комиссии. Думаю, референдум станет самым особенным событием в стране. Потому что на этот раз мы изменимся вместе с общей Конституцией, и будет справедливость. Это имеет большое значение для народа, страны и государства», — отметил Тунгышбай аль-Тарази.

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева также подчеркнула важность референдума и призвала граждан к активности.

«15 марта — важный день для нашей страны. Приходите и сделайте свой выбор», — сказала она.

Народная артистка Казахстана Айгуль Улькенбаева отметила историческое значение референдума 15 марта и подчеркнула особую роль проекта новой Конституции в защите культуры и национальных ценностей.

«15 марта — день голосования по проекту Конституции на референдуме! Время стремительно меняется, и мы ждем позитивных перемен. В новом проекте Конституции особое значение придается популяризации национальных ценностей, защите историко-культурного наследия и творческой свободе — эти важные понятия поднимаются на конституционный уровень, что для нас крайне важно!» — сказала она.

По ее словам, эти нормы должны быть реализованы не только на бумаге, но и в реальной жизни.

«Все эти требования должны быть закреплены в законах и документах и стать частью повседневной жизни. Это придаст новый импульс развитию нашей культуры и искусства», — отметила артистка.

По мнению Айгуль Улькенбаевой, в обществе остается немало нерешенных проблем.

«Сегодня еще много проблем, доставшихся в наследство от старого Казахстана, которые до сих пор не нашли решения. Самая главная из них — проведение сложных экономических реформ для улучшения положения простых граждан», — сказала она.

Также она подчеркнула, что проект Конституции должен быть направлен на повышение ответственности государственных органов.

«Проект Конституции через политические механизмы должен повысить ответственность государственных органов и эффективность их работы. Для этого необходим сильный и влиятельный парламент. Если каждый гражданин осознанно сделает свой выбор на референдуме, наша новая Конституция действительно станет народной», — заявила Айгуль Улькенбаева.

Заслуженная артистка Казахстана Айжан Нурмагамбетова отметила, что значение референдума не ограничивается внесением изменений в закон.

По ее мнению, это важное решение, касающееся будущего страны.

«Для Казахстана этот референдум — не просто изменение закона, а выбор ответственности за будущее. А будущее — это стабильность, развитие и единство», — сказала она.

Она подчеркнула, что участие каждого гражданина в референдуме — это проявление ответственности перед будущими поколениями.

«На мой взгляд, референдум — это вопрос не только сегодняшнего дня, но и ответственности перед будущими поколениями. Поэтому сознательное участие в нем — долг каждого гражданина перед будущим», — отметила Айжан Нурмагамбетова.

Заслуженный деятель Казахстана, артист Марал Анарбек заявил, что будущее страны прежде всего зависит от единства.

«Чтобы наше солнце ярко светило в голубом небе и будущее было светлым, прежде всего необходимо единство. Если мы сохраним это единство и сумеем сплотиться ради общей цели, для нас не будет недостижимых вершин», — сказал он.

По его словам, предстоящий референдум — важный этап в истории страны.

«Изменения в Конституции и референдум, который пройдет 15 марта, — это важный исторический шаг для будущего страны. Сегодня мы живем в период обновлений и перемен. Через референдум мы можем внести свой вклад в эти изменения как граждане Казахстана», — отметил артист.

Писатель и общественный деятель Смагул Елубаев остановился на особенностях новой Конституции. По его словам, этот документ подготовлен с участием народа.

«Референдум, который пройдет 15 марта, — важный шаг для будущего страны. Всем народом мы собираемся принять новую Конституцию», — сказал он.

Он также обратил внимание на содержание новой Конституции.

«Почему мы называем ее новой? Прежде всего потому, что она написана на государственном языке. Были изучены и учтены мнения тысяч людей. Социальная направленность новой Конституции стала более выраженной, она стала ближе к народу», — отметил Смагул Елубаев.

Таким образом, известные представители культуры и искусства рассматривают предстоящий референдум как важный исторический этап, влияющий на будущее страны. По их словам, это не просто процедура принятия закона, а решающий шаг, направленный на развитие общества, укрепление национальных ценностей и повышение ответственности государственных институтов. Деятели искусства подчеркивают, что активное участие каждого гражданина в этом процессе является важным проявлением совместного формирования будущего страны.