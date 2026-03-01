1 марта в Казахстане отмечается День благодарности — праздник, который за годы своего существования стал важной частью общественной и духовной жизни страны. Он символизирует уважение к исторической памяти, признательность старшему поколению и стремление к укреплению единства народа.

В этот день мы особенно ясно осознаём, что единство — это не данность, а результат ежедневного труда, открытого диалога и взаимной поддержки. Именно благодаря этим усилиям укрепляется общественное согласие и формируется устойчивое будущее Казахстана.

Сегодня я выражаю искреннюю признательность всем, кто своим трудом, принципиальной позицией и гражданской ответственностью укреплял и продолжает укреплять атмосферу доверия, взаимного уважения и солидарности в нашей стране. Для меня День благодарности — это не просто дата в календаре, а символ преемственности поколений, памяти о непростых этапах нашей истории и благодарности людям, сумевшим сохранить главное — мир и согласие.

Казахстан формировался как государство в условиях культурного, языкового и традиционного многообразия. И именно это многообразие стало нашей силой. День благодарности напоминает о значимости вклада каждого народа, каждой семьи и каждого человека в строительство независимого государства. Устойчивость страны начинается с уважения, доверия и способности слышать друг друга.

С особым уважением я отдаю дань памяти ветеранам Ассамблеи народа Казахстана. Они стояли у истоков формирования уникальной модели межэтнического согласия, создавали атмосферу доверия и культуры диалога, учили находить компромиссы и совместные решения. Их мудрость и дальновидность стали прочным фундаментом стабильности современного Казахстана.

Особые слова благодарности адресую тем, кто продолжает эту ответственную миссию сегодня. В условиях глобальных изменений и информационных вызовов особенно важно сохранять верность базовым ценностям — взаимному уважению, гражданской солидарности и единству. Ваша активная позиция, профессионализм и открытость к диалогу укрепляют доверие между государством и обществом, между различными социальными и этнокультурными группами.

Как подчеркивал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Ассамблея народа Казахстана за тридцать лет своей деятельности успешно выполнила важную историческую миссию и стала уникальной платформой общественного согласия и консолидации общества. Сегодня начинается новый этап её развития — модернизация форматов работы, расширение общественного участия, усиление роли экспертного и гражданского сообщества.

Этот этап требует не только сохранения накопленного опыта, но и готовности к обновлению. Ассамблея должна оставаться живым общественным институтом, способным отвечать на вызовы времени, вовлекать молодежь и поддерживать инициативы гражданского общества. Общественное согласие — это постоянный процесс совместной работы, требующий ответственности и взаимного уважения.

Уверен, что, сохраняя лучшие традиции и внедряя современные подходы, мы продолжим совместную работу на благо единого народа Казахстана. Наше будущее зависит от бережного отношения к исторической памяти, уважения к старшему поколению и создания возможностей для активного участия молодежи.

Пусть принципы справедливости, открытости и взаимной поддержки остаются основой всех наших решений. И пусть благодарность станет не только символом одного дня, но устойчивой нормой общественной жизни, укрепляя мир, согласие и единство нашего государства.