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Конкурсы
07.03.2006
7 марта 2006 г. 0:00
Конкурсы на 07.03.2006 -
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В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
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Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
00:45
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
02:45
По всему Казахстану пройдут мероприятия в честь 30-летия госсимволов
00:00
Как ухаживают за самым большим флагом Казахстана
02:00
Что думают юристы о предстоящем референдуме в Казахстане
03:00
Казахстан стоит на пороге масштабных свершений – Жансеит Туймебаев
08:54
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
01:45
Референдум в Казахстане: и политика, и экономика
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Первым делом – самолеты
03:45
Игрушки для взрослых
01:15
Конституционная реформа внесет в жизнь казахстанцев множество преобразований
02:15
Работа с маленькими людьми – это не только сплошное умиление, но и серьезная нагрузка
01:36
Наша интеллектуальная собственность
01:00
Стоит ли обучать ребенка казахскому языку в дошкольном возрасте
01:30
В эти секунды переполняют невероятные эмоции: спортсмены о флаге и гимне Казахстана
01:22
Служить будем рады!
01:48
Металл покоряется умелым
01:51
О главном – о любви
30 мая 2022 г. 1:00
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
27 мая 2022 г. 19:19
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
27 мая 2022 г. 11:06
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
27 мая 2022 г. 19:51
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
30 мая 2022 г. 12:25
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
27 мая 2022 г. 13:33
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
30 мая 2022 г. 14:18
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
30 мая 2022 г. 8:37
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
28 мая 2022 г. 12:14
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
27 мая 2022 г. 12:25
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
27 мая 2022 г. 12:15
Как повышают зарплаты казахстанцам, рассказал вице-премьер Тугжанов
31 мая 2022 г. 9:40
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
27 мая 2022 г. 1:30
Эхо «большого террора»
31 мая 2022 г. 9:02
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
31 мая 2022 г. 0:00
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
30 мая 2022 г. 12:30
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
27 мая 2022 г. 11:25
Торгово-логистический комплекс начали строить на казахстанско-кыргызской границе
28 мая 2022 г. 19:25
Пять человек насмерть отравились в Павлодарской области
27 мая 2022 г. 0:00
Косшы: статус города и реалии пригорода
27 мая 2022 г. 2:15
Поправки в Конституцию РК позволят окончательно отойти от старой государственной модели
6 мая 2022 г. 11:00
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
11 мая 2022 г. 0:15
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
12 мая 2022 г. 12:45
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
11 мая 2022 г. 10:25
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
13 мая 2022 г. 2:59
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
12 мая 2022 г. 8:28
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
4 мая 2022 г. 1:00
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
6 мая 2022 г. 18:31
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
13 мая 2022 г. 10:21
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
17 мая 2022 г. 16:40
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
13 мая 2022 г. 2:32
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
16 мая 2022 г. 10:17
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
9 мая 2022 г. 0:15
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
23 мая 2022 г. 0:00
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
8 мая 2022 г. 10:27
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
19 мая 2022 г. 20:48
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
23 мая 2022 г. 13:38
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
16 мая 2022 г. 12:30
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
25 мая 2022 г. 15:29
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
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Казахстанская правда
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