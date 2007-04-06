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07.04.2007
Конкурсы
6 апреля 2007 г. 23:00
96
Конкурсы на 07.04.2007 -
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10:00
«Мы никогда не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи» - вице-премьер
10:30
Димаш Кудайберген принял участие в проекте главного телеканала Китая
11:00
Военные Израиля освободили четырех заложников в Газе
11:30
Пьяный пассажир авто напал на полицейских в Уральске
12:00
В Индонезии сетчатый питон съел женщину
12:30
Восемь дзюдоистов представят Казахстан на Олимпиаде в Париже
13:00
КазНТОБ имени Абая завершает сезон постановкой «Сильфида»
5 июня 2024 г. 7:57
Консолидация и развитие
6 июня 2024 г. 3:30
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
2 июня 2024 г. 10:00
«Реал» стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов
4 июня 2024 г. 10:39
Ночные автобусы будут ездить до утра в Астане
3 июня 2024 г. 9:22
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
4 июня 2024 г. 2:54
Мед Алтая ценят за насыщенный аромат, вкус и целебность
2 июня 2024 г. 11:30
Республиканский центр орфанных заболеваний открылся в Астане
2 июня 2024 г. 10:30
Жителей села пришлось эвакуировать из-за утечки серной кислоты в области Жетісу
2 июня 2024 г. 11:00
Паводок: более 63 тыс. людей вернулись домой
2 июня 2024 г. 12:00
Филиал КазНУ откроется в Омске
8 июня 2024 г. 4:30
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
2 июня 2024 г. 14:30
Жара в Индии: в Дели +53, десятки человек погибли
2 июня 2024 г. 19:00
Климатические активисты приклеили постер к картине Моне в парижском музее
2 июня 2024 г. 13:00
Олимпиада-2024: Валентина Хальзова завоевала лицензию
2 июня 2024 г. 12:30
Токаев поздравил президента Италии с Днем Республики
2 июня 2024 г. 15:30
Очередная нарколаборатория ликвидирована в Казахстане
2 июня 2024 г. 18:15
Бокс: мужская сборная Казахстана будет представлена на ОИ в полном составе
2 июня 2024 г. 14:00
Движение перекрыто на ряде участках дорог в столице
2 июня 2024 г. 16:00
Китайский зонд сел на обратной стороне Луны
2 июня 2024 г. 17:30
Численность сайгаков достигла 2,8 млн особей в Казахстане
30 мая 2024 г. 2:03
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
25 мая 2024 г. 2:10
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
18 мая 2024 г. 17:30
Международный день музеев отмечается в Казахстане
25 мая 2024 г. 11:00
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
10 мая 2024 г. 17:49
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
31 мая 2024 г. 5:48
Триумф и трагедия казахских баев
31 мая 2024 г. 6:05
Костанайские археологи бьют тревогу
24 мая 2024 г. 12:42
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
15 мая 2024 г. 3:11
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
18 мая 2024 г. 19:00
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
11 мая 2024 г. 19:30
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане
10 мая 2024 г. 10:46
Бектенов предупредил акимов и собственников ТЭЦ
1 июня 2024 г. 17:30
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
1 июня 2024 г. 17:00
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
18 мая 2024 г. 0:49
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
18 мая 2024 г. 2:03
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
25 мая 2024 г. 4:00
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
25 мая 2024 г. 15:17
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
1 июня 2024 г. 0:26
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
1 июня 2024 г. 18:30
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
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Казахстанская правда
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