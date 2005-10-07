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08.10.2005
Конкурсы
7 октября 2005 г. 23:00
138
Конкурсы на 08.10.2005 -
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07:24
Взрыв в Иране: Токаев выразил соболезнования
10:00
Большая вода: спасатели работают в СКО круглые сутки четвертый день
10:42
Глава Казахстана поздравил президента и народ ЮАР с Днём свободы
10:30
Гвардейцы вынесли детей из горящего дома в Караганде
13:00
9 Мая: казахстанские десантники прибыли в Москву для участия в параде
11:30
Школьное питание: Минздрав применяет новые подходы госконтроля
15:00
В Бангкоке продолжается чемпионат Азии по дзюдо
12:00
В Британии предлагают создавать отдельные туалеты для трансперсон
14:00
Эль-классико: «Барселона» победила «Реал»
14:30
Паводки в СКО: укрепляется защитный вал на реке Есиль
15:30
В Кызылорде почтили память жертв Чернобыльской катастрофы
16:00
Письмо с «Титаника» продали на аукционе за 350 тыс. евро
17:00
Машина въехала в толпу на уличном фестивале в Ванкувере
16:30
Мейирлан Максим завоевал «бронзу» чемпионата Азии по дзюдо
18:00
МЧС усиливает меры по предотвращению паводков в Восточном Казахстане
18:30
Милад Карими стал победителем этапа Кубка мира
17:30
Бублик обыграл чемпиона «Мастерса» в Мадриде
19:00
В Приаралье к общенациональной экологической акции приобщились школьники и молодежь
21:44
ОАЭ могут пересмотреть условия безвизового режима для Узбекистана из-за преступлений
20 апреля 2025 г. 14:30
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
23 апреля 2025 г. 3:33
Начато возведение крупного металлургического завода
22 апреля 2025 г. 2:00
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
22 апреля 2025 г. 8:41
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
23 апреля 2025 г. 14:30
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
20 апреля 2025 г. 11:00
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
21 апреля 2025 г. 9:10
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
21 апреля 2025 г. 9:04
Токаев освободил от должности посла в Монголии
22 апреля 2025 г. 4:30
Удивительная судьба Масима Якубова
21 апреля 2025 г. 15:58
Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Казахстан
21 апреля 2025 г. 13:36
Акимат выделит деньги на дорогу к туркомплексу в Жамбылской области - прокуратура
21 апреля 2025 г. 17:37
Токаев и Бердымухамедов посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи
23 апреля 2025 г. 14:45
Школьное меню: прокуратура ЗКО отменила госзакупки на сумму на 70 млн тенге
20 апреля 2025 г. 10:05
Неформальная встреча Токаева и Бердымухамедова состоится в Туркестане
22 апреля 2025 г. 1:30
«Краткая история Шынгыз-хана» издана на русском и английском языках
23 апреля 2025 г. 12:15
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
20 апреля 2025 г. 11:30
Движение на двух проспектах Астаны ограничат в связи со строительством LRT
20 апреля 2025 г. 8:07
Токаев поздравил христиан с праздником Пасхи
21 апреля 2025 г. 9:36
Новая гробница найдена в Египте
20 апреля 2025 г. 14:11
Двое участников полумарафона скончались в Алматы
31 марта 2025 г. 11:07
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
3 апреля 2025 г. 3:00
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
28 марта 2025 г. 6:30
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
29 марта 2025 г. 1:00
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
28 марта 2025 г. 3:00
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
28 марта 2025 г. 12:29
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
10 апреля 2025 г. 13:55
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
28 марта 2025 г. 0:00
Туристический сезон стартовал в Туркестане
28 марта 2025 г. 8:03
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
3 апреля 2025 г. 11:39
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
28 марта 2025 г. 0:30
Результаты нужны, но переформатирование важнее
29 марта 2025 г. 2:00
Qarmet подключится, и газ подешевеет
28 марта 2025 г. 6:00
Ставка на справедливость и доверие
8 апреля 2025 г. 15:17
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
18 апреля 2025 г. 9:44
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
9 апреля 2025 г. 1:32
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
14 апреля 2025 г. 11:36
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
7 апреля 2025 г. 19:37
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
28 марта 2025 г. 9:56
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
1 апреля 2025 г. 11:17
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
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