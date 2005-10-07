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Взрыв в Иране: Токаев выразил соболезнования
Большая вода: спасатели работают в СКО круглые сутки четвертый день
Глава Казахстана поздравил президента и народ ЮАР с Днём свободы
Гвардейцы вынесли детей из горящего дома в Караганде
9 Мая: казахстанские десантники прибыли в Москву для участия в параде
Школьное питание: Минздрав применяет новые подходы госконтроля
В Бангкоке продолжается чемпионат Азии по дзюдо
В Британии предлагают создавать отдельные туалеты для трансперсон
Эль-классико: «Барселона» победила «Реал»
Паводки в СКО: укрепляется защитный вал на реке Есиль
В Кызылорде почтили память жертв Чернобыльской катастрофы
Письмо с «Титаника» продали на аукционе за 350 тыс. евро
Машина въехала в толпу на уличном фестивале в Ванкувере
Мейирлан Максим завоевал «бронзу» чемпионата Азии по дзюдо
МЧС усиливает меры по предотвращению паводков в Восточном Казахстане
Милад Карими стал победителем этапа Кубка мира
Бублик обыграл чемпиона «Мастерса» в Мадриде
В Приаралье к общенациональной экологической акции приобщились школьники и молодежь
ОАЭ могут пересмотреть условия безвизового режима для Узбекистана из-за преступлений
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Удивительная судьба Масима Якубова
Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Казахстан
Акимат выделит деньги на дорогу к туркомплексу в Жамбылской области - прокуратура
Токаев и Бердымухамедов посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи
Школьное меню: прокуратура ЗКО отменила госзакупки на сумму на 70 млн тенге
Неформальная встреча Токаева и Бердымухамедова состоится в Туркестане
«Краткая история Шынгыз-хана» издана на русском и английском языках
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Движение на двух проспектах Астаны ограничат в связи со строительством LRT
Токаев поздравил христиан с праздником Пасхи
Новая гробница найдена в Египте
Двое участников полумарафона скончались в Алматы
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК

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