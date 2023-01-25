Нагрузку на педагогов и тренеров спортшкол снизят в Казахстане

Правительство , Образование , Спорт
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Нормативную учебную нагрузку тренеров-преподавателей спортивных школ планируется снизить с 24 до 18 часов в неделю.

Фото: Kazpravda.kz

Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов на коллегии ведомства рассказал о планируемых поправках в вопросы развития профессионального спорта в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам спикера, действующая нормативная правовая база в сфере физкультуры и спорта не в полной мере соответствует требованиям современных инновационных и интеграционных процессов, не учитывает реальные потребности отрасли.

"Министерство начало работу по внесению поправок в законодательные акты. В рамках законопроекта планируется регулирование вопросов финансирования профессионального спорта, снижение нормативной учебной нагрузки тренеров-преподавателей спортивных школ с 24 до 18 часов в неделю и другие вопросы", - сказал министр.

Документ также затрагивает вопросы социальной поддержки спортсменов, тренеров, создание условий для спортсменов с ограниченными возможностями и другие, отметил Асхат Оралов.

Законопроект необходимо внести до конца года в Парламент, добавил он.

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