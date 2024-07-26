Казахстан будет сотрудничать с NVIDIA в сфере образования

Делегация министерства цифрового развития посетила главный офис компании NVIDIA в Сан-Франциско, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Минцифры

В ходе визита была представлена вся линейка продуктов компании, включая их последний революционный чип Blackwell, а также обсуждались перспективы сотрудничества в области искусственного интеллекта и суперкомпьютерных технологий.

В результате переговоров с Nvidia было достигнуто соглашение о запуске образовательных программ по искусственному интеллекту в учебных заведениях Казахстана в рамках программы Deep Learning Institute. Также будет проведена локализация образовательного контента на казахский язык.

Кроме того, планируется проведение хакатонов и буткемпов по искусственному интеллекту, чтобы выявить и поддержать талантливых молодых специалистов в этой области. Эти мероприятия помогут развивать цифровые навыки у молодежи и укрепят позиции Казахстана как центра инноваций в регионе.

В Минцифры напомнили, что ведомство также проводит активную работу по созданию вычислительных мощностей с использованием чипов NVIDIA для развития искусственного интеллекта в Казахстане.

Nvidia (NVIDIA Corporation) — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC). Nvidia первая в истории компания по производству компьютерных чипов, рыночная капитализация которой достигла $3 трлн. По этому показателю компания обогнала Apple и уступает только корпорации Microsoft. В компании около 30% сотрудников достигли состояния $20 млн.