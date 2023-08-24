10 граждан Афганистана пытались попасть в Европу через Казахстан

Происшествия
69
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

10 граждан Афганистана задержали полицейские Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ЗКО.

Скриншот с видео ДП ЗКО

24 августа в 01:10 сотрудники отдела полиции Бурлинского района и пограничной службы комитета национальной безопасности РК при попытке незаконного пересечения государственной границы задержали 10 граждан Афганистана.

По предварительным сведениям, они направлялись в страны Евросоюза.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье «Нарушение режима Государственной границы Республики Казахстан». Материалы для рассмотрения направят в суд.

 

 

#ЗКО #задержание #полиция #граница #Афганистан #ДП #иностранцы

Популярное

Все
Как работает программа "Тариф в обмен на инвестиции"
Как репрессировали авторов первого казахского календаря
Портал в параллельный мир открылся в Петропавловске
Дни казахского кино с успехом прошли в Москве
Южный регион наконец-то избавится от энергодефицита
Игра предков и книга Гиннесса
Совсем не «белая роща»
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Спецоперация по задержанию крупной ОПГ прошла в Астане и Караганде
О новой схеме мошенничества с QR-кодом предупредили полицейские
Республиканское августовское совещание работников образования стартовало в Казахстане
2,4 трлн тенге выделят на реализацию нацпроекта "Комфортная школа"
Эмомали Рахмон посетит Казахстан с рабочим визитом
Канал нелегальной оптовой продажи вейпов ликвидировали в Алматы
Учебный год без хлопот
Хранители истории
О качестве жизни и не только
Под пристальным надзором
Приоритет – социально уязвимым
Ботай с натуры
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
«Субботник» для отвода глаз
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
Водительские права по новым правилам
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
Экстремальная атлетика
Ну и верблюд этот воробей!
Кража невест: традиция или преступление?
Жуткое ДТП в Балхаше: 9 погибших
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Абсолютный антирекорд по штрафам установил алматинский водитель

Читайте также

Ушедший в магазин 17-летний юноша бесследно исчез в Акмолин…
2 казино "заминировали" в Конаеве
Оглашен приговор по делу о крупном лесном пожаре в Костанай…
Мужчина убил родного брата за нравоучения в Шымкенте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]