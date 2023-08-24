10 граждан Афганистана пытались попасть в Европу через Казахстан

10 граждан Афганистана задержали полицейские Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ЗКО.

Скриншот с видео ДП ЗКО

24 августа в 01:10 сотрудники отдела полиции Бурлинского района и пограничной службы комитета национальной безопасности РК при попытке незаконного пересечения государственной границы задержали 10 граждан Афганистана.

По предварительным сведениям, они направлялись в страны Евросоюза.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье «Нарушение режима Государственной границы Республики Казахстан». Материалы для рассмотрения направят в суд.