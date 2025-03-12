100 тысяч человекоподобных роботов соберут в США

В мире,США,Китай,Технологии
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

На создание «армии роботов» отводится четыре года

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Американская фирма Figure AI планирует произвести более ста тысяч человекоподобных роботов, что сделает ее самым крупным их производителем в мире, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Амбициозные планы стали возможны благодаря новому "секретному заказу". Глава компании Бретт Эдкок не раскрыл, кто заказал у него изготовление роботов, сказав только, что это "одна из крупнейших структур в США".

Еще одним клиентом Figure AI является автоконцерн BMW. Но если закупка автопроизводителя острых подозрений не вызывает, ведь там роботы трудятся на заводах, то вот к намерениям тайного американского заказчика у СМИ появилось множество вопросов. Какая-то компания готова потратить огромные суммы на человекоподобные агрегаты, действующие на основе искусственного интеллекта. В Сети уже стали строить предположения, что некая "секретная корпорация" строит свою железную армию машин, чтобы захватить мир.

Страхов добавляет и то, что Figure AI сейчас ведет разработки по созданию роботов для "домашнего пользования". Впечатлительные любители фантастики опасаются, не восстанут ли роботы рано или поздно против своих хозяев. Тем более что с каждой версией они становятся все более продвинутыми. Последняя модель человекоподобного робота может уверенно передвигаться со скоростью 4 км/ч - почти как человек. Она оснащена искусственным интеллектом на основе нейронных сетей и способна к самообучению.

Американские разработки в области человекоподобных роботов ведутся в жесткой конкуренции с китайскими компаниями. В Пекине уже не раз заявляли, что намерены захватить лидерство в этой области и внедрить роботов в производство в различных секторах экономики. Но пока даже Китай не замахивался на создание стотысячной роботизированной армии.

Ранее стало известно, что роботы-гуманоиды пробегут полумарафон в Пекине. Мероприятие пройдет 13 апреля в зоне технико-экономического развития на юго-востоке столицы Китая.

 

 

 

#Китай #США #робот #гуманоид

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