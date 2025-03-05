Роботы-гуманоиды пробегут полумарафон в Пекине

Китай,Технологии
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Мероприятие пройдет 13 апреля в зоне технико-экономического развития на юго-востоке столицы

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В апреле этого года человекоподобные роботы примут участие в пекинском полумарафоне, а также в других спортивных соревнованиях, запланированных на август, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Как сообщили на пресс-брифинге правительства Пекина, роботы и люди будут бежать по одному маршруту, но для первых выделят отдельную дорожку, огороженную металлическими барьерами или зелеными насаждениями. Это будет сделано для безопасности всех участников, уточнил заместитель главы административного комитета зоны Ли Цюань.

По оценкам организаторов, роботы преодолеют дистанцию за 3,5 часа. Во время забега команды смогут менять им аккумуляторы или даже заменять роботов, чтобы завершить гонку в формате эстафеты. Однако за каждую замену будут начисляться штрафные 10 минут. Победитель определится по времени прохождения дистанции с учетом штрафов.

Участники-роботы должны быть гуманоидами, то есть передвигаться на двух ногах без использования колес. Их разработчики обязаны следить, чтобы роботы не повредили трассу, не нанесли вреда другим участникам или зрителям, а также строго соблюдали маршрут и технические правила.

Победители полумарафона среди роботов получат денежные призы: 5000, 4000 и 3000 юаней (около 697, 558 и 418 долларов) за первое, второе и третье места соответственно. Также предусмотрены дополнительные номинации: за успешное завершение забега, лучшую выносливость и самый креативный дизайн. Специальные награды получат и команды разработчиков.

По данным Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, объем рынка человекоподобных роботов в Китае в 2023 году составил около 2,76 миллиарда юаней (386 миллионов долларов).

#марафон #Пекин #робот-гуманоид

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