11 млрд кубометров воды получит Казахстан от стран Центральной Азии

Водное хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Около 11 млрд кубометров воды получит Казахстан по реке Сырдарья к апрелю следующего года. Об этом с представителями стран Центральной Азии договорился министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: министерство водных ресурсов и ирригации

По данным министерства водных ресурсов и ирригации, он представлял интересы страны на 87-ом заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) в Ашхабаде (Туркменистан). В заседании также приняли участие руководители водных ведомств Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Кыргызская сторона выступила в качестве наблюдателя.

Таким образом, до 1 апреля ожидается поступление 11 млрд кубометров воды в Шардаринское водохранилище. Это позволит накопить необходимый объем воды для поливного сезона 2025 года в южной части страны.

Кроме того, участники заседания утвердили прогнозные графики режимов работы водохранилищ в бассейнах рек Сырдарья и Амударья, а также лимиты подачи воды для стран Центральной Азии на осенне-зимний период 2024-2025 гг.

«В этом году благодаря переговорам и совместным действиям мы обеспечили эффективное распределение воды в бассейне реки Сырдарья. Также хотелось бы положительно отметить совместную работу, проделанную по итогам 86-го заседания. В частности, были реализованы договоренности по водно-энергетическому сотрудничеству с Кыргызстаном, а также приняты меры по согласованию режима работы водохранилища «Бахри-Точик» в поливной период нынешнего года» – отметил министр.

Следующее, 88-е заседание МКВК состоится в первом квартале 2025 года в Душанбе.

#Казахстан #вода #Центральная Азия

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