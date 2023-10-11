12 тысяч новых рабочих мест создадут в Казахстане за счет реализации инвестпроектов

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В рамках выступления на пленарном заседании Мажилиса заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова рассказала о мерах по обеспечению занятости населения и развитию малого и среднего бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: primeminister.kz

Она напомнила, что в текущем году возраст категории молодых казахстанцев был увеличен до 35 лет. Это дало возможность порядка 6 млн человек воспользоваться мерами государственной поддержки, в том числе в части трудоустройства.

«В текущем году реализуются 20 региональных планов трудоустройства. В них впервые учтены специфические особенности региональных рынков труда и, соответственно, дифференцированы меры господдержки. По состоянию на 1 октября на новые, вакантные и субсидируемые государством рабочие места устроено более 715 тысяч человек, из них половина – молодежь», – отметила вице-премьер.

По словам Тамары Дуйсеновой, в создании новых рабочих мест важную роль играют инвестпроекты, реализуемые правительством. Так, в этом году ожидается реализация 64 проектов на сумму более 233 млрд тенге. В результате будет создано более 12 тысяч новых рабочих мест.

«В последующие годы правительством запланирована реализация порядка 800 инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности, в рамках которых предусмотрено создание качественных постоянных рабочих мест», – сказала Тамара Дуйсенова.

Она подчеркнула, что правительством также разрабатывается комплексная программа по поддержке и развитию МСБ.

«Апробирован принцип «регулирования с чистого листа». В течение полутора лет проанализировано 128 тысяч требований в 44-х сферах, 9 тысяч из них, не соответствующих условиям новой регуляторной политики, уже исключены», – отметила Тамара Дуйсенова.

По ее словам, в скором времени ожидается значительное упрощение налоговой отчетности. Планируется исключить требование об обязательной сдаче отчета при нулевых показателях. Тем самым бизнесмен сможет избежать ареста счета. Кроме того, ожидается сокращение налоговой отчетности на 30%. Уменьшится и количество плановых проверок.

«Проводится работа по автоматизации систем управления рисками в сферах госконтроля и надзора, что позволит в 2 раза сократить плановые проверки бизнеса», – резюмировала Тамара Дуйсенова. 

#мажилис #экономика #работа #Правительство #инвестпроекты #Дуйсенова

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