120 тыс. мальков спасены в Атырауской области

Фото: Рахим Койлыбаев

В ходе мониторинга социальных сетей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства комитета рыбного хозяйства выявлена информация об угрозе гибели рыбы на отшнурованном водоёме вдоль автомобильной трассы «Атырау – Тандай-Х. Ергалиев».

Сотрудниками инспекции осуществлен оперативный выезд на предполагаемое место и совместно с представителями акимата Баксайского сельского округа Атырауской области и местными жителями проведены работы по спасению 120 000 штук молоди рыб, которые выпущены в живом виде в реку Жайык. По состоянию на 18 октября работы по спасению молоди рыб продолжаются.

В целом, с июня 2024 года из отшнурованных водоёмов спасено 121 293 095 штук рыб и их молоди, в том числе на территории Атырауской области – 95 043 095штук, Западно-Казахстанской области – 26 250 000 штук.

На сегодняшний день работа по спасению молоди рыб из отшнурованных водоемов Жайык-Каспийского бассейна продолжается и находится на постоянном контроле инспекции.