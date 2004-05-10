12/05/04 - Закон Республики Казахстан Нормативные правовые акты 200

О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О лицензировании» Внести в Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. «О лицензировании» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст. 37; № 12, ст. 88; № 14, ст. 93; № 15-16, ст. 109; № 24, ст. 162; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 8-9, ст. 236; 1997 г., № 1-2, ст. 8; № 7, ст. 80; № 11, ст. 144, 149; № 12, ст. 184; № 13-14, ст. 195, 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 14, ст. 201; № 16, ст. 219; № 17-18, ст. 222, 224, 225; № 23, ст. 416; № 24, ст. 452; 1999 г., № 20, ст. 721, 727; № 21, ст. 787; № 22, ст. 791; № 23, ст. 931; № 24, ст. 1066; 2000 г., № 10, ст. 248; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 7; № 8, ст. 52, 54; № 13-14, ст. 173, 176; № 23, ст. 321; № 24, ст. 338; 2002 г., № 2, ст. 17; № 15, ст. 151; № 19-20, ст. 165; 2003 г., № 1-2, ст. 2; № 4, ст. 25; № 6, ст. 34; № 10, ст. 50, 51; № 11, ст. 69; № 14, ст. 107; № 15, ст. 124, 128, 139; 2004 г., № 2, ст. 9; Закон Республики Казахстан от 10 марта 2004 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», опубликованный в газетах «Егемен Казакстан» 17 марта 2004 г. и «Казахстанская правда» 16 марта 2004 г.) следующее изменение: подпункт 52) пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: «52) деятельность морских и речных портов, связанная с обслуживанием судов, пассажиров и грузов;». Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ Астана, 6 мая 2004 года, № 550-II ЗРК