13 человек погибли, 50 пострадали в аварии на железной дороге в Иране

В иранской провинции Южный Хорасан пассажирский поезд сошел с рельсов. В результате происшествия погибли 13 человек, 50 пострадали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Состав следовал из Мешхеда - главного священного и второго по населению города Ирана - в город Йезд в центральной части страны.

На месте работают экстренные службы.

Как отмечает агентство Tasnim со ссылкой на службу скорой помощи, число жертв аварии может возрасти, так как состояние некоторых пострадавших медики оценивают как тяжелое.