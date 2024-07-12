13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов

Образование
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Прием документов для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта будет осуществляться c 13 по 24 июля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Заявление для участия в конкурсе возможно будет подать через приемные комиссии организаций высшего и послевузовского образования, а также онлайн через портал «Электронного правительства».

Всего на 2023-2024 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе, на обучение казахстанцев из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством - 3 903 грантов.

Также для обучения молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов выделено 5 000 целевых грантов, в том числе для выходцев из Атырауской области – 1 500 грантов, Мангистауской – 2 000, Туркестанской – 600, Абайской – 300, г. Шымкент – 300, Жетысуской – 300, Улытауской – 300 грантов по следующим направлениям подготовки: педагогические науки, математика и статистика, естественные науки, информационно-коммуникационные технологии, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли.

Для удобства абитуриентов из отдаленных регионов в организациях высшего и послевузовского образования будут работать виртуальные приемные комиссии, которые будут консультировать посредством видеосвязи и помогут с подачей документов на конкурс. Минимальные баллы для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта, а также список виртуальных приемных комиссий вузов доступны по ссылке.

В министерстве отметили, что в связи с одновременным наплывом пользователей при подаче документов на портале электронного правительства могут быть технические неполадки.

В случае выявления проблем с онлайн-подачей заявок можно обратиться в Единый контакт-центр 1414, а также для получения дополнительной информации в Комитет высшего и послевузовского образования по телефонам: 8 (7172) 741670, 8 (7172) 742525, call-центр технической поддержки Единой платформы высшего образования 8 (7172) 47-25-25, вн. 702, 504 и call-центр РГКП «Национального центра тестирования» - 8 (7172) 695069.

#конкурс #Образование #гранты

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