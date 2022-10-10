13-летняя девочка спрыгнула с моста в Семее

Сотрудники ДЧС области Абай спасли тонувшую девочку, сообщает Kazpravda.kz.

"Сегодня, 10 октября, в 9 часов утра поступило сообщение о том что, со старого моста спрыгнул человек. По прибытию спасатели обнаружили в реке девочку 2009 года рождения. Подплыв на лодке, они подняли пострадавшую на борт, и доставили её на берег. После чего передали сотрудникам медицинской службы", - проинформировали в ДЧС региона.

На данный момент состояние девушки удовлетворительное. Причина по которой девушка пошла на такой поступок, пока неизвестны.

Спасатели просят родителей проявлять бдительность и не оставлять детей без присмотра. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номерам «101» и «112», добавили в ДЧС.