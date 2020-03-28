13 в Нур-Султане и 2 в Алматы - 15 выздоровевших от коронавируса в Казахстане

Общество
От коронавируса в Казахстане вылечились 15 человек, сообщает официальный сайт coronavirus2020.kz.

По данным сайта на 20.00 28 марта, в Казахстане выздоровевшими от коронавируса считаются 15 пациентов. Из них 13 в Нур-Султане и двое – в Алматы. 

Случаев заражения COVID-19 зарегистрировано 204. Из них в г. Нур-Султан – 117, г. Алматы – 58, г. Караганда – 4, г. Шымкент – 2, Акмолинская область – 5, Алматинская область – 4, Актюбинская область – 1, Атырауская область – 4, Восточно-Казахстанская область – 2, Жамбылская область – 3, Кызылординская область – 1, Павлодарская область – 1, Северо-Казахстанская область – 1, Мангистауская область – 1.

Также отмечен один летальный случай.


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