14 казахстанских банков проверяет Нацбанк

Результатом процедуры станет совершенствование действующих бизнес-процессов банков (в соответствии с лучшей международной практикой), активизация кредитования реальной экономики и улучшение качества предоставляемых услуг для населения Казахстана.

Национальный банк Казахстана в соответствии с поручением Президента РК проведет оценку качества активов банковского сектора (AssetQualityReview - AQR) с 1 августа текущего года. Это коснется 14 крупнейших банков (порядка 87% активов банковского сектора), сообщает Kazpravda.kz. Как пояснили в Нацбанке, AQR является общепризнанной практикой на мировом рынке по осуществлению комплексной оценки финансовой стабильности банковского сектора. Это своего рода диагностика, позволяющая определить потребность банков в капитале, дать оценку качества портфелей, проанализировать практику кредитования.- обеспечение прозрачности всей банковской системы за счет повышения качества доступной информации о финансовом состоянии ключевых банков;- укрепление финансовой стабильности за счёт выявления и внедрения корректирующих мер для улучшения финансового состояния банков (при необходимости);- повышение доверия со стороны инвесторов и вкладчиков за счет демонстрации надежности банков, работающих в Казахстане.Кроме того, за счет повышения прозрачности финансового сектора для потенциальных инвесторов, прогнозируется улучшение инвестиционного климата Казахстана в целом.Для обеспечения прозрачности и объективности самой оценки Нацбанк проведет AQR совместно с международным консультантом и независимыми аудиторскими компаниями.Изучение состояния казахстанского банковского сектора будет осуществлено в соответствии с методологией Европейского Центрального Банка, которая гарантирует соблюдение единых международных стандартов качества и обеспечивает доверие к результатам программы со стороны международного сообщества. При этом методология Европейского Центрального Банка скорректирована с учетом специфики законодательства и бизнес-процесса казахстанских фининститутов.Завершить AQR планируется в декабре 2019 года. Результаты программы будут прозрачными для банков-участников оценки качества активов. При необходимости, по итогам работы будет составлен план мероприятий по принятию корректирующих мер в среднесрочной перспективе и даны необходимые рекомендации для банков второго уровня по дальнейшему совершенствованию действующих бизнес-процессов.