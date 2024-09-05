14-летний ученик устроил стрельбу в школе Джорджии

США , Происшествия
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Айман Аманжолова
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Погибли четыре человека - два ученика и два учителя

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Полиция США задержала 14-летнего ученика по подозрению в стрельбе в школе в американском штате Джорджия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Директор отделения Федерального бюро расследований (ФБР) штата Крис Ози сообщил на брифинге, что подозреваемый сдался правоохранительным органам сразу после стрельбы и сейчас сотрудничает с властями.

По его словам, подростку будут представлены обвинения в убийстве. Суд будет рассматривать его как взрослого. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает телеканал NBC News.

Шериф округа Барроу Джад Смит сообщил журналистам, что мотив стрелявшего пока неизвестен. Также, по его словам, власти пока не знают, как подозреваемый получил огнестрельное оружие и как он пронес его в школу.

По последним данным, при стрельбе погибли четыре человека — два ученика и два учителя.

О стрельбе в школе в Джорджии (США) ранее 4 сентября сообщил телеканал MSNBC. По данным СМИ, подозреваемый в нападении быстро был взят под стражу. Учебное заведение в настоящее время оцеплено полицией, в небе находятся полицейские вертолеты. Все учащиеся срочно эвакуированы из здания, в школе учится более 2 тыс. человек.

Позднее стало известно, что число пострадавших при стрельбе увеличилось до 30. При этом СМИ отмечает, что число огнестрельных ранений пока неясно. Некоторые тяжелораненые были эвакуированы на вертолете, еще несколько вертолетов находятся в режиме готовности к вылету в больницы.

#США #школа #стрельба #ученик #Джорджия

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