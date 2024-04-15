1,4 тыс. тонн гумпомощи доставлено в пострадавшие от паводков регионы

Силами МЧС проводится мониторинг паводковой ситуации на реках и водохранилищах с помощью аэровизуального обследования и использованием дронов, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В Казахстане продолжается ликвидация последствий паводков.

В пострадавшие регионы доставлено 1 400 тонн гуманитарной помощи.

В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 5 411 частных жилых дома и 1 607 дворовых территорий. Откачано более 9,5 млн. м3 талой воды, проведена укладка 2,2 млн. мешкотар и 1,2 млн. тонн инертного материала. Отведена вода из 3 503 жилых дома и 2 157 дворовых территорий.

С начала паводка спасено и эвакуировано 111 194 человек, из них 39 222 детей. Привлеченными воздушными судами спасено 3 575 человек, из них 1 157 детей. Вернулось домой 11 950 человек. В пунктах временного размещения находятся 6 814 человек, из них 2 995 детей.

В безопасное место отогнано 106 551 сельскохозяйственных животных.

На телефоны «Горячей линии» поступило 1 716 звонков, психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим.

На контроле остаются 103 перелива автодорог, 80 размывов автодорог, из них 9 мостов и 71 дорожных полотна. На контроле 82 населенных пунктов без транспортного сообщения, где местными исполнительными органами с населением поддерживается связь и созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.