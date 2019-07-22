15 человек утонули на водоемах Казахстана за прошедшие выходные

Закон и Порядок
Екатерина Елисеева
Фото из открытых источников
За выходные дни в Казахстане 15 человек погибли на водоемах , передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД РК. 

"В связи с устоявшейся жаркой погодой зарегистрировано большое количество несчастных случаев на воде. Так, за прошедшие выходные дни (20-21 июля 2019 года) на водоемах страны погибло 15 человек, из них 2 – дети. 12 человек (из них 2 детей) погибли из-за купания в необорудованном для этого месте, 2 во время рыбной ловли (находились в одежде, без индивидуальных спасательных средств), 1 во время катания на гидроцикле (находился без индивидуальных спасательных средств)", – говорится в сообщении. 

По данным КЧС, только за эти выходные подразделениями ДЧС созданы 452 профилактические группы, которыми проведено 563 рейда, при этом спасено 15 человек, из них 1 – ребенок.

Также отмечается, что в период каникул необходимо особое внимание обратить на ответственность родителей за нахождение детей вблизи водоемов, поливных арыков и каналов. Комитет по ЧС МВД РК призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах.

При нахождении в местах отдыха на водоеме не допускается:

– входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

– прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

– нырять в непроверенных и необорудованных местах;

– заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

– плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

– приближаться к судам;

– загрязнять и засорять водоемы;

– оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим;

– подавать крики ложной тревоги;

– взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;

– входить в воду детям без сопровождения взрослых;

– оставлять купающихся детей без присмотра.

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