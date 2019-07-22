15 человек утонули на водоемах Казахстана за прошедшие выходные

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За выходные дни в Казахстане 15 человек погибли на водоемах , передает корреспондент Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД РК.
"В связи с устоявшейся жаркой погодой зарегистрировано большое количество несчастных случаев на воде. Так, за прошедшие выходные дни (20-21 июля 2019 года) на водоемах страны погибло 15 человек, из них 2 – дети. 12 человек (из них 2 детей) погибли из-за купания в необорудованном для этого месте, 2 во время рыбной ловли (находились в одежде, без индивидуальных спасательных средств), 1 во время катания на гидроцикле (находился без индивидуальных спасательных средств)", – говорится в сообщении.
По данным КЧС, только за эти выходные подразделениями ДЧС созданы 452 профилактические группы, которыми проведено 563 рейда, при этом спасено 15 человек, из них 1 – ребенок.
Также отмечается, что в период каникул необходимо особое внимание обратить на ответственность родителей за нахождение детей вблизи водоемов, поливных арыков и каналов. Комитет по ЧС МВД РК призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах. При нахождении в местах отдыха на водоеме не допускается
:
– входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
– прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
– нырять в непроверенных и необорудованных местах;
– заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
– плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
– приближаться к судам;
– загрязнять и засорять водоемы;
– оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим;
– подавать крики ложной тревоги;
– взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;
– входить в воду детям без сопровождения взрослых;
– оставлять купающихся детей без присмотра.