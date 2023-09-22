15 дней блуждал в степи житель Акмолинской области

Всё это время полицейские и волонтеры вели поиски, а родные надеялись на его возвращение

Фото: Kazpravda.kz

15 дней провел в степи житель Акмолинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Заявление об исчезновении 36-летнего жителя села Жибек жолы Аршалынского района поступило в местный отдел полиции 6 сентября. По словам матери, днем ранее ее сын, страдающий психическим заболеванием, вышел из дома в неизвестном направлении, но так и не вернулся. Женщина была обеспокоена еще и тем, что мужчина мог быть дезориентирован.

Полицейские проверили возможные адреса, куда мог отправиться пропавший. Учитывая близость столицы, поиски также велись в Астане. Правоохранители проверяли близлежащие лесные массивы и водоемы.

"15 дней не прекращались поиски. Всё это время родные акмолинца надеялись на благоприятный исход. Без вести пропавший был найден в поле, на расстоянии около 20 км от ближайшего поселка Булаксай. Предварительно установлено, что все эти дни мужчина находился в степи и не мог найти дорогу домой", – сообщили в департаменте полиции.

Сейчас состояние сельчанина удовлетворительное, он находится с родными.