Фото предоставлено организаторами

25 мая в 15:00 в отеле Rixos President Astana (улица Конаева, 7) состоится пресс-конференция, посвящённая номерному турниру ALASH PRIDE-108, который пройдет 27 мая в Астане на арене Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова (просп. Кабанбай Батыра, 43), сообщает Kazpravda.kz

Гостями мероприятия станут организаторы турнира во главе с организатором промоушна ALASH PRIDE Данияром Каскарауовым, участники и звездные бойцы карда, а также представители СМИ.

Сам турнир ALASH PRIDE-108 станет частью празднования 15-летия со дня основания одной из главных бойцовских лиг по смешанным единоборствам Центральной Азии. Юбилейный турнир соберет под одной ареной ведущих казахстанских бойцов и мировых звёзд ММА, включая бывших чемпионов и экс-бойцов UFC, В числе которых Алджамейн Стерлинг (экс-чемпион UFC в легчайшем весе), Генри Сехудо (который также является чемпионом Олимпийских игр по вольной борьбе, Пекин-2008), Дейвисон Фигередо, Дамир Исмагулов, Кайрат Ахметов, Арман Оспанов и многие другие.

«Когда мы начинали первые турниры в 2010 году, никто не верил, что казахстанский промоушен сможет выйти на такой уровень. Это было увлекательное путешествие в мир большого профессионального спорта. Мы видели интерес и огромный потенциал казахстанских бойцов. Сегодня ALASH PRIDE - это международный бренд, известный далеко за пределами нашей страны, за которым стоит огромная работа, сплоченный коллектив единомышленников, сильная команда и целое поколение бойцов, прославляющих Казахстан на международной арене. Множество бойцов, когда-то делавших первые шаги в профессиональном спорте в нашем промоушне, впоследствии выступали в самых известных лигах мира, сделав прекрасную рекламу Казахстану как стране, где рождаются великие бойцы. Турнир ALASH PRIDE 108 — особенный. Мы собрали бойцов мирового уровня, чемпионов, звезд и легенд UFC, чтобы подарить зрителям настоящий праздник ММА. Для нас это не только спорт – это своего рода вызов и возможность показать всему миру силу, характер и дух казахстанских воинов. Спасибо всем, кто был с нами на этом пути. Мы только начинаем!» - говорит основатель лиги ALASH PRIDE Данияр Каскарауов.

Главный кард турнира ALASH PRIDE 108:

1. Дамир Исмагулов (Казахстан) vs Алан Патрик (Бразилия, UFC)

2. Кайрат Ахметов (Казахстан) vs Алджамейн Стерлинг (США, экс-чемпион UFC)

3. Арман Оспанов (Казахстан) vs (Ренан Барао) (Бразилия, экс-чемпион UFC)

4. Саламат Исбулаев (Казахстан) vs Дилено Лопес (Бразилия, экс-боец UFC)

5. Руслан Сариев (Казахстан) vs Деанрадо Фигередо (Бразилия, экс-боец UFC)

6. Санжар Адилов (Казахстан) vs Жосе Мария (Бразилия, экс-боец UFC)

7. Жанибек Тыныштык (Казахстан) vs Раулиан Пайва (Бразилия, экс-боец UFC)

8. Ерхан Жумабаев (Казахстан) vs Вилингтон Лобо (Бразилия)

9. Бобур Абдулазизов (Узбекистан) vs Вандерсон Пантохи Силва (Бразилия)

10. Расул Хатаев (Казахстан) vs Франсимар Баррозу (Бразилия, экс-боец UFC)

Юбилейный турнир станет символом стремительного развития лиги, грамотного стратегического управления, объединяющим лучшие таланты Казахстана и вызывающим всё больший интерес у мировой бойцовской общественности.

Отметим, что экс-чемпионы UFC разных лет – Дэйвисон Фигередо и Генри Сехудо приедут в Астану и станут участниками турнира в качестве почетных гостей.