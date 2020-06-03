15-летний подросток спас спрыгнувшего с моста мужчину в Талгаре
Айдана Демесинова
Учащийся 11 класса специализированного лицея "Арыстан" Мирас Бейсен спас мужчину, который пытался покончить с собой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
1 июня Мирас с другом шли по мосту в центре Талгара, где увидели мужчину, который внезапно прыгнул вниз.
"Мирас не растерялся. Он сказал другу звонить в полицию и скорую, а сам побежал к реке. Не испугавшись бурного течения, подросток зашел в реку, а затем вытащил мужчину на берег, не допустив его гибели. После чего прибыли полиция и скорая помощь", – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области Ораз Жолдасов.
По предварительным данным, пострадавшим является 38-летний житель Талгара, который в состоянии алкогольного опьянения совершил попытку самоубийства.
"Мужчина получил перелом правой ноги, сотрясение головного мозга и другие травмы. Причины и обстоятельства совершения данного действия выясняются", – дополнил Жолдасов.
В настоящее время инцидент расследуется в порядке части 1 статьи 105 УК РК. Проводится досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Вместе с тем в полиции уточнили, что в ближайшее время отважный юноша будет поощрен начальником Департамента полиции Алматинской области.