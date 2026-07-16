Утонули уже 69 детей – МВД обратилось к казахстанским родителям

Закон и Порядок

Министерство внутренних дел обратилось к родителям с призывом усилить контроль за детьми во время отдыха у воды. По данным ведомства, с начала купального сезона на водоемах страны погибли 69 детей, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Уважаемые родители! В рамках реализации принципа "Закон и Порядок" проведен анализ несчастных случаев. Особого внимания заслуживает ситуация с гибелью детей на водоемах. С начала купального сезона в водоемах уже утонули 69 детей. Чаще всего несчастные случаи происходят в необорудованных для этого местах. Зачастую дети купаются на стихийных пляжах, где не обследовано дно, имеются водовороты и сильное течение.

Кроме того, дети гибнут из-за злоупотребления взрослых спиртными напитками на отдыхе, в результате чего дети на берегу остаются без должного внимания взрослых. Действующим законодательством предусмотрена административная ответственность за купание в запрещенных местах (ст. 364 КоАП). С начала текущего года за это привлечено к ответственности свыше 2 700 правонарушителей, - говорится в обращении.

МВД настоятельно рекомендует соблюдать элементарные правила безопасности на водоемах: избегать купания в необорудованных для этого местах; следить за детьми во время отдыха вблизи водоемов и не оставлять их без внимания; объяснить детям, что купание в незнакомых местах может таить такие опасности как сильное течение, наличие камней или мусора, подводные водовороты и т.д.

Более того, купание в холодной воде в сильную жару опасно для здоровья, так как резкий перепад температур может привести к спазму сосудов и судорогам, добавили в министерстве.

#дети #МВД #обращение #купание

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