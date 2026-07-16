Группу вымогателей и грабителей задержали в Актобе

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Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Актюбинской области при силовой поддержке бойцов специального подразделения пресекли деятельность группы, состоявшей из подозреваемых в совершении вымогательств и грабежей в отношении жителей Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По данным следствия, 17 июня злоумышленники, применяя физическое насилие под предлогом взыскания несуществующего денежного долга, вынудили потерпевшего оформить кредит и снять деньги с депозитного счета. Завладев деньгами, подозреваемые незаконно получили 700 тысяч тенге, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали семерых подозреваемых. Все они доставлены в органы внутренних дел.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Вымогательство". Проверяется причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений на территории Актюбинской области.